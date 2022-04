Las capturas arbitrarias del régimen agudizan la crisis de las mujeres

El reloj marca las 6:00 de la mañana de este martes 5 de abril. Es temprano y la ventanilla de información de las bartolinas policiales de la calle Concepción de San Salvador, mejor conocidas como “El Penalito”, ya colapsó. Así que las miles de mujeres que han llegado para preguntar sobre sus familiares detenidos en las redadas del régimen de excepción, más las que se van sumando minuto a minuto, no obtienen respuestas. Algunas, de hecho, ni las atienden. La mayoría asegura que sus familiares no tienen relación con pandillas y que nunca han delinquido. Que los fueron a sacar de sus casas, de sus lugares de trabajo o mientras andaban de compras. Algunas de las mujeres denuncian que los policías y soldados fueron tan violentos que golpearon a sus compañeros de vida o hijos, mientras los capturaban, y no quisieron escuchar razones ni argumentos para entender que eran personas inocentes. A pesar de las explicaciones, las autoridades exhibieron en redes sociales a algunos de esos familiares como “terroristas”.

Esta mañana, las mujeres se aglomeran en la calle, esperando que el tiempo pase y al menos logren saber si sus esposos, hijos u otros familiares están detenidos adentro. Con esa mínima información, podrían estar aliviadas y juntar un par de dólares para pagarles uno o dos tiempos de comida, en el comedor autorizado por la Policía Nacional Civil (PNC). En “El Penalito” no hay comida para los detenidos, así que solo comen aquellos que tienen familiares que pueden pagar por su comida.

Algunas de esas mujeres, según comentaron a GatoEncerrado, faltaron a su trabajo este día, abandonaron sus ventas, dejaron de ir a lavar ajeno o limpiar casas para estar aquí, ignoradas o frente a una ventanilla más inútil de lo que parece. Eso significa que dejaron de percibir el sustento diario. En otras palabras, para una familia que sobrevive con lo que consigue cada día, esto es profundizar su crisis, su hambre. Por si eso fuera poco, todo empeora si esas familias dependían de lo que ganaban las personas capturadas en las redadas. Otras mujeres están aquí con sus bebés en brazos, porque no tienen a nadie que cuide a sus hijos.

Sobre esta situación provocada por las redadas y capturas arbitrarias, la coordinadora del programa para una vida libre de violencia para las mujeres de la organización Ormusa, Silvia Juárez, concluye que este hecho social influye en que las mujeres disminuyan o pierdan su autonomía económica. Por tanto, “estamos cada vez más lejos de alcanzar esa igualdad”.

“¿Qué significa para estas mujeres designar todo el día a buscar información, prestar dinero y movilizarse de un penal a otro? Significa que ese día dejó de vender y, además, tiene gastos imprevistos. Implica mayor empobrecimiento y, por lo tanto, una disminución clara en su autonomía”, señala Juárez, quien explica que esto también afecta su proyecto de vida.

Muestra de eso son las historias de cada una de las mujeres de esta multitud. Por ejemplo, una mujer bajita, trigueña, de pelo de negro, le dijo a esta revista que tuvo que faltar a su trabajo, como asistente en una clínica, para buscar información sobre su esposo. Su día, como es lógico, será descontado. En su casa dejó a sus cuatro hijas solas, porque no tiene quién las cuide. Su esfuerzo, de todas formas, parece infructuoso porque en la ventanilla nadie le da información y tampoco aparece en los listados de los capturados o enviados a algún penal.

“No hay derechos para nadie. El señor presidente dijo: ‘calle, aguante y espere’”, lamenta y agrega que tiene desconfianza en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y que acudir a esa institución sería “inútil”.

—¿Qué le han dicho en la ventanilla?— Pregunto.

—No puedo decirle nada a usted porque ni yo sé nada— Contesta alterada. Solo tiene la certeza de que su esposo, un vendedor informal de 49 años, es inocente y fue capturado de forma arbitraria.

—¿Cómo lo capturaron?

—Lo que sé es que fue capturado mientras trabajaba en San Marcos, a eso de las 11:30 de la mañana. Solo ellos sabrán por qué lo capturaron.

Si tan solo tuviera la confirmación de que está recluido en estas bartolinas, podría comprarle comida en el único comedor privado autorizado, que cobra $2.50 por cada tiempo de comida. Lo que supondría un déficit en las finanzas del hogar, sobre todo por el descuento que le será aplicado por faltar a su trabajo. No tiene la opción de prepararle ella misma la comida, ya que la única comida autorizada es la del comedor que está frente a las bartolinas.

Con el llanto atorado en su garganta, reniega porque está obligada a volver todos los días para procurar información y tratar de alimentar, desde afuera, a su esposo. Como no ha logrado saber nada, tampoco puede hacerle llegar una cartita hecha a mano por una de sus hijas, que dice en letras mayúsculas: “PAPI, QUIERO QUE SEPA QUE LO QUIERO MUCHO. LO VOY A ESTAR ESPERANDO EN CASA”.