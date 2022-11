4 – Reynaldo Antonio López Cardoza

Reynaldo Antonio López Cardoza, diputado propietario por el partido PCN, declaró que su patrimonio es de casi dos millones de dólares ($1,848,335.30). Empezó su carrera como legislador desde 2009 y, según ha manifestado, ha decidido que no volverá a competir para una sexta legislatura porque está “agotado”. El 28 de enero de 2021, el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio lo despojó, junto a su esposa Alma Yaneth Gutiérrez de López, de 11 inmuebles y cinco cuentas bancarias. Desde 2015, López Cardoza ha enfrentado procesos de extinción y enriquecimiento ilícito por supuestamente comprar costosas propiedades al contado que no concuerdan con sus ingresos como diputado. En esos casos, la Fiscalía General de la República no ha logrado aportar las pruebas necesarias para que el sistema judicial lo encuentre culpable. Antes de eso, en 2005, fue capturado y acusado de pertenecer a una red de tráfico de personas, pero salió libre después de pagar una fianza de $2,000. En 2015 lanzó su candidatura para un nuevo periodo legislativo junto a su suplente Wilber Rivera Monge, acusado por la Fiscalía de lavar $10 millones y estar ligado a narcotraficantes.

Rebeca María Rodríguez Molina, su diputada suplente, no ha presentado su declaración patrimonial.