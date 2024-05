Esto es lo que sabemos del caso Cosavi y cómo salpica al partido Nuevas Ideas

Tras el operativo que dejó 15 capturas en el caso Cosavi, llamó la atención de usuarios de redes sociales que algunos de los principales directivos y personas cercanas a la directiva no estaban entre los detenidos. Uno de esos es el gerente general Manuel Alberto Coto, quien estuvo vinculado a la cooperativa desde que fue fundada en marzo de 2012 y fungió en periodos anteriores como presidente y tesorero de la Junta Directiva. Según la Fiscalía, Coto es uno de los principales involucrados en el desfalco millonario y su captura no fue posible porque está fuera del país. Quienes sí fueron arrestados son sus padres: Manuel Alberto Coto Franco y Cerbelia Fidencia Barrientos de Coto.

El expresentador de televisión y abogado Sergio Méndez Solano explicó, en una entrevista para El Diario de Hoy, que si bien es cierto que prestó sus servicios notariales a Cosavi, no entiende por qué en las redes sociales se le está acusando públicamente de estar involucrado en el fraude millonario. Aseguró que como notario era contratado de forma externa y que no tomaba decisiones, solo ayudaba en diferentes trámites notariales de préstamos, hipotecas, contratos y otros similares. El hecho es que hay documentos recientes en los que aparece como apoderado legal de Cosavi.

Luego de que El Diario de Hoy publicó que actualmente vive en Texas, Estados Unidos, donde compró recientemente una vivienda por $269 mil, afirmó que no se fue del país huyendo del caso y que su nueva casa la adquirió con fondos propios y no con dinero que recibió de Cosavi.

Su esposa, Norma Patricia Romero de Méndez, también estuvo vinculada laboralmente a Cosavi como presidenta de la Junta de Vigilancia de esa cooperativa. Pero el expresentador aseguró que ese vínculo no es ninguna prueba de que ella está involucrada en el fraude: “La Junta de Vigilancia no tiene ninguna capacidad de decisión. Recibe información, la evalúa y la pasa a la Junta Directiva”, explicó en la entrevista, aunque no detalló si su cónyuge alguna vez detectó las irregularidades que la Fiscalía encontró.