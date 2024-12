El acoso a sus familiares ocurrió una semana después de que esta revista publicara una investigación editada por Vaquerano sobre grupos de exterminio en los que participan miembros activos de la Policía.

Este caso no es el único de acoso a periodistas de GatoEncerrado. El exasesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, también amenazó con demandar a reporteras de este medio si no revelaban quién fue la fuente que dio detalles sobre una reunión secreta de los (ahora) exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral en Casa Presidencial. En esa reunión, los funcionarios dejaron claro que no iban a obstaculizar la candidatura ilegal de Nayib Bukele para buscar la reelección de manera inmediata, a pesar de que la Constitución de la República lo prohibe. Asimismo, Citizen Lab comprobó que los teléfonos celulares de tres periodistas de esta revista fueron espiados ilegalmente con el software espía Pegasus.