“Como los jueces tienen la orden de dejarlos a todos detenidos. Todos se van detenidos”

A la salida de una de las muchas audiencias a las que ha tenido que asistir durante estas últimas semanas, con cansancio, frustración y tristeza entre ceja y ceja, una abogada de la Procuraduría General de la República (PGR) se detuvo y aceptó escuchar la pregunta de una periodista de GatoEncerrado. Se esperaba solo una respuesta corta o lo más probable que ella prefiriera seguir caminando, pero los sentimientos generados por todo lo que la abogada ha tenido que presenciar dieron paso a una muestra de honestidad inusitada. Estas fueron sus palabras, vertidas a prisa, pero con la necesidad de ser escuchada:

Fíjese bien todo lo que se lleva (señalando a todos los documentos que carga entre sus manos). Llevamos antecedentes penales, llevamos antecedentes policiales, llevamos arraigo familiar, domiciliar y laboral. Toda esa gente…. Quizás la mitad tendrá trabajo, y aún así los jueces no los miran y los tiran, o sea, los van acumulando en una cajita y no los ven.

Ni siquiera se toman la molestia… Yo llevaba certificación de gente que está enferma, gente con cáncer, gente con diabetes, gente con hipertensión. Ya se murieron cinco en los penales, de este régimen de excepción. Mire, la gente a veces da lástima, porque tienen todo, trabajan, estudian, tienen hasta constancias de las iglesias y no tienen ni tatuajes, y los que tienen algunos son artísticos. Yo le diré que de esas 22,000 que están mencionando, bien la mitad es inocente. (La cifra de detenidos era la acumulada hasta el domingo 1 de mayo).

Cuando hacemos lo de la audiencia, nosotros siempre pedimos medidas, porque es nuestra obligación, que le den medidas a los a los procesados, porque ninguno de ellos pertenece a mara o pandilla. No se está comprobando, porque no tienen testigos para decir: Ah, sí, él es colaborador, él va a traer las tortillas, por decirlo. Él va a traer las armas, él guarda. No, no individualizan. Entonces la Fiscalía no está individualizando qué hace cada uno de ellos.

Si es una agrupación ilícita, tienen que tener, un por decirle, una organización. Entonces, los jueces dicen que tienen prohibido dar medidas y todos van para adentro. Gente enferma, gente con enfermedades terminales, gente con su trabajo, con su propio negocio, y ninguno queda en libertad. Hubo una audiencia en la que hubo unos que otros particulares (abogados), pero en realidad ninguno quedó en libertad, ni uno.

En este caso, ¿con qué base argumenta el juez?

En una reforma que ha habido, que se hizo y que la aprobó la Asamblea, que cuando sea los delitos de agrupaciones ilícitas, se les aumentó la pena y por el aumento de la pena, los jueces dicen que se encuentran inhibidos de dar medidas sustitutivas a la detención. Porque como les pusieron de 20 a 30 años, ellos no dan medidas. A nadie.

¿Bajo este decreto es que el juez determina la detención provisional?

Y aún, es una reforma que hubo. Entonces si usted ve y busca las reformas., en la reforma dice: que no se darán medidas en los delitos mayores de 3 años, pero eso ya estaba en el código. Pero viene y le aumentan de 20 a 30 años y hasta 40 años el delito de agrupaciones ilícitas. Entonces el juez dice que se siente inhibido de dar medidas, y no le da a nadie, aunque el delito no esté comprobado.

¿Cómo argumenta el juez que el detenido quede en prisión?

Solo porque la Fiscalía acusa. Solo por lo que dice Fiscalía.

¿En ese caso, Fiscalía tampoco presenta pruebas?

No, Fiscalía no tiene ni siquiera testigo protegido que señala cada uno de ellos. No, Fiscalía no presenta más que su argumento, lo que son las imposiciones de medidas, y que a todos los acusan. Y dicen que todos son colaboradores. ¿Pero colaboradores de qué? Entonces hasta el argumento de Fiscalía está malo. Pero como los jueces tienen la orden de dejarlos a todos detenidos. Todos se van detenidos.

Mire, a mí me da hasta lástima que haya mucha gente que no tiene nada que ver. Yo he ido a inspecciones corporales, que pobres mujeres, hasta el brasier les hacen que se quiten. No tienen ni tatuajes, y algunas tendrán artístico. El nombre de su hijo, el nombre del otro hijo, el nombre de la mamá, las huellitas, los plantares de los hijos se las hacen mucha gente.

Pero son artísticos, no tienen nada que ver. Yo he ido a inspecciones corporales a delegaciones. Y usted va a la Policía y va a ver a toda la gente, la hacen que se desnude, que se levante el short. Y mire, no tienen ni tatuajes. Algunas no tienen nada. Pobres mujeres, a mí me da lástima, porque se les violentan todos sus derechos. Están los policías, el fiscal, la defensa y las pobres mujeres tienen que desnudarse. Los hombres tienen que desnudarse. ¿Entonces, para qué están pidiendo expresiones corporales? Si a la hora que que venimos a la audiencia, lo mismo da. Los dejan detenidos. Es como que la defensa sea nula.

¿Se podría decir que en la PGR con las detenciones masivas hay carga laboral?

Increíble, increíble. Nosotros estamos al 100 %. Venimos toda la vacación. Atendimos un aproximado de 100 a 200 personas diarias de detenidos. Y todavía tuvimos que atender gente, los familiares de los detenidos. Gente llorando, gente con los arraigos, se les agarró. Se han presentado y no ha servido de nada. Mire la gente llega con declaraciones juradas, llega con los recibos de agua y luz, con escrituras de la casa, con todo lo que le comenté. O sea, no ha servido de nada. Entonces la defensa casi de nosotros se hace nula.

Y muchos defensores particulares no están agarrando los casos, porque no sirve de nada. Porque la gente al pagar se siente engañada, que no salieron. Y los abogados particulares no están agarrando porque hubo un rumor, que a mí no me consta, no sé, de que los iban a procesar si defendía a esta clase de gente.

¿O sea que ahorita solo hay defensores públicos?

Sí, todos somos abogados, con más de 20 años de trabajo, pero estamos agotados. Quisiéramos que hubieran más defensores, pero aquí no nos están dando nada.

¿Las audiencias más o menos cuánto duran?

Pueden durar un día, porque desde las 8:00 que nos citan puede durar hasta las 11 de la noche.

¿Deben permanecer todo el día aquí?

Claro y para dónde. Si nos vamos nos sancionan y es obligación de nosotros.

¿Les han dicho si les van a dar descanso?

No, no. De hecho nos han quitado los compensatorios. No tenemos descanso. Yo ahorita a atender más gente, voy allá (PGR).