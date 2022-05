El Salvador: ¿Quién debe aplicarse la cuarta dosis anticovid?

El epidemiólogo Wilfrido Clara explicó a esta revista que la evidencia científica sugiere efectivamente que ciertos grupos de la población “podrían” verse beneficiados con la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19, sobre todo la población mayor o “personas con compromiso moderado o grave del sistema inmunológico”. Pero que hasta el momento no existe “evidencia creíble” de los beneficios que pueda generar al aplicarla a la población en general.

Alfonso Rosales, también epidemiólogo, advirtió sobre los efectos secundarios que puede generar la aplicación “indiscriminada” de una cuarta dosis, como el efecto de tolerancia, que hace que el sistema inmunológico se acostumbre a cualquier nueva vacunación y, por lo tanto, la efectividad de futuras vacunas disminuya.

Rosales agregó que es precisamente por esos riesgos que las vacunas tienen indicaciones que se deben seguir. En el caso de la segunda dosis de refuerzo, mencionó tres indicaciones emitidas por la OMS. Primero es que solo pueden aplicarse de las marcas Pfizer y Moderna. Segundo es que debe aplicarse a mayores de 50 años o más y que tengan un “compromiso del sistema inmunológico”. Y la tercera es que debe aplicarse cuatro meses después de aplicada la tercera dosis. En El Salvador, al menos las últimas dos de esas indicaciones no se siguieron, porque la segunda dosis de refuerzo se está aplicando a toda la población mayor de 12 años y no a grupos específicos y porque el tiempo de espera entre la tercera y cuarta dosis en el país es de tres meses y no de cuatro.

El epidemiólogo Rosales consideró que esas decisiones opuestas a las recomendaciones de la OMS son el reflejo de las decisiones históricas que ha tomado el Ministerio de Salud en el manejo de la pandemia: “No están siguiendo las pautas ni la evidencia científica que está continuamente siendo publicada, por lo tanto ellos no tienen un argumento técnico para esta decisión”.

El infectólogo Iván Solano también sostuvo que esa decisión no tiene ningún sustento técnico o científico, sino que es una decisión más bien política, pues busca “dar una imagen de que el gobierno está manejando la pandemia de la mejor manera”.

Solano comentó que existe la evidencia necesaria para revertir esa decisión: “Si el Gobierno siguiera la recomendación técnica de la OMS o de algún grupo de expertos en el área de salud pública, debería de dar marcha atrás en la aplicación de la cuarta dosis. Pero como sabemos que nuestro Gobierno es populista, no van a dar marcha atrás”.