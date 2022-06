Un discurso para defender al Plan Control Territorial y Régimen de Excepción

Hasta ese momento, Bukele solo había iniciado dando sus saludos a los presentes en la Asamblea Legislativa. Dedicó parte de su saludo a la primera Dama, Gabriela de Bukele, destacando su trabajo por la primera infancia, aunque no mencionó directamente la Ley Nacer con Cariño. Entre el resto de sus saludos incluyó al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, aunque Apolonio Tobar no estuvo presente en la sesión solemne.

El director de Centros Penales, Osiris Luna, y el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, fueron parte de los funcionarios ausentes. Mientras que hubo figuras nuevas, como Max Keiser, uno de los principales voceros del bitcoin, y Daniel Baldwin, traído por el gobierno para impulsar la producción de cine.

Al igual que en el discurso de segundo año de gobierno, el presidente Bukele se enfocó en un “enemigo” de la nación. El año anterior fue el aparato ideológico y los poderes fácticos. En esta ocasión, las pandillas y quienes les “respaldan”.

De igual forma, después de sus saludos y su proclamación inicial, Bukele volvió a hacer un recuento de la historia del país, en este caso enfocada en la evolución del fenómeno de la violencia.

Curiosamente, a diferencia de discursos anteriores, el presidente Bukele no mencionó la tregua entablada entre gobiernos anteriores y pandillas. Sino que en esta ocasión se refirió a que la oposición estaba en contra del Plan Control Territorial porque habían hecho de la violencia su negocio. Bukele mencionó que ahora la prisiones ya no son cuartes de las pandillas donde hay fiestas, ni salen órdenes, señaló que sí lo era en gobiernos anteriores. Pero no dijo directamente la palabra tregua o habló de que negociaron con criminales como lo hizo en su discurso del año pasado.

“Por eso, la oposición, esos partidos, sus panfletos, sus oenegés satélites, que al final solo son títeres de titiriteros mucho más poderosos que ellos, comenzaron a bloquearnos y a crear una campaña contra el Plan Control Territorial porque sabían que estábamos poniéndole el fin a su negocio”, dijo el presidente.

Tras su recuento histórico, Bukele habló de los logros alcanzados durante sus primeros años de gobierno en el tema de seguridad y defendió al Plan Control Territorial.

“No empezamos a vencer a las pandillas con el Régimen de Excepción, que la semana pasada esta Asamblea extendió por tercer mes consecutivo. Ya llevamos tres años fuera de la lista de los países más violentos del mundo y eso tampoco ha sido al azar. Esta victoria la empezamos a preparar y a planificar antes de asumir la presidencia y dimos el primer paso 19 días después, el 20 de junio de 2019, cuando lanzamos el Plan Control Territorial”, dijo.

Bukele señaló que los partidos de oposición bloquearon el financiamiento del Plan Control Territorial. “A pesar de los bloqueos logramos conseguir algunos fondos para seguir financiando el plan y ya con esta nueva Asamblea logramos aprobar el financiamiento hace unos meses”, dijo Bukele.

Este financiamiento por $109 millones fue aprobado por la nueva Asamblea Legislativa pocos días después de haber iniciado en mayo del año pasado, es decir que ya transcurrió un año desde que fueran aprobados los fondos. Además fue ratificado a inicios de julio 2021.