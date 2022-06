Las mujeres que florecen en el corredor seco

La parcela de Ángela es un terreno accidentado y pedregoso, pero es donde ella ha vivido toda su vida y su deseo es permanecer en este lugar que le pertenece. Aunque quisiera irse, no tiene a dónde llegar ni los fondos para instalarse e iniciar de nuevo. Con esfuerzo y el conocimiento que ha adquirido a través de talleres y capacitaciones, ha logrado revitalizar su parcela y diversificar sus cultivos.

CESTA le proporcionó un sistema de riego por goteo, para poder cultivar su tierra. Una vez al día recibe agua potable gracias a un derecho de agua que le dio un vecino a cambio de $1,200. Con estas herramientas y su ingenio, ha desarrollado estrategias para afrontar las estaciones del Corredor Seco: “Uno aquí aprende a no rendirse, porque mire el pedrero. Ya una dice, ahí qué voy a cosechar, qué va a hacer una ahí. No, una tiene que hacer el esfuerzo para poder tener algo el día de mañana y mire los palitos bien bonitos están en medio de ese pedrero”, expresó.

Tras su trabajo en la parcela, y en medio de las piedras y el calor del Corredor Seco, tiene la esperanza de que la situación mejore.

“Yo sueño en grande. Les digo a mis hijos que no me voy a morir sin antes comer aguacates y naranjas. El año pasado intentamos, pero los palitos no cuajaron bien. Pero este año sí. Yo me quedo aquí. Imagínese, con tanto esfuerzo una tiene árboles. Yo sé que el otro año van a dar poquito, pero van a dar y no habrá necesidad de irse, aunque sea un poquito que uno vaya sacando para la familia”, expresó Ángela.

Agroecología y vida comunitaria

Doris Saraí Blanco tiene 26 años, vive en el caserío Santa Lucía El Aceituno del municipio de Intipucá, La Unión. Es madre de tres niños, trabaja en un comedor y también es agricultora. Doris y otras 19 mujeres de su comunidad han aprendido técnicas agroecológicas para poder cultivar sus propios alimentos en una parcela comunitaria.

Las mujeres trabajan la parcela y se dividen la cosecha. Algunas lo venden y otras lo usan para alimentar a sus familias: “Yo no vendo mi cultivo. Mi familia es grande, tengo varios hermanos, mi papá, mi mamá, así que lo ocupamos solo para consumo, así no tenemos que comprar nada de eso. Cultivamos durante el invierno y durante el verano”, explicó Doris a esta revista.

Durante el invierno pasado, la parcela comunitaria de las mujeres de Santa Lucía se vio afectada por una plaga que las obligó a desechar la mayor parte de lo que habían sembrado.

“Para mí fue bastante duro, porque se le puso mucho empeño para que el cultivo estuviera bien. Fue muy duro arrancar el cultivo lleno de plaga. Habíamos sembrado por gusto, pero le vamos a echar ganas a la siguiente vez, nos vamos a preparar mejor y esa es la idea que llevamos ahorita con los plantines, vamos a cultivar de nuevo”, expresó Doris.

La parcela, en la que trabajan las mujeres de Santa Lucía El Aceituno, está compuesta por barro que tiene que pasar por todo un proceso para ser cultivada.

“Se tiene que descomponer. Si se escarba hoy y caen unas tormentitas, la tierra vuelve a endurecerse y así no funciona. Lo que hacemos nosotras es picar la tierra en tres ocasiones, revolver con abono orgánico y bocashi para hacer los surcos. La tierra tiene que quedar sueltecita para cultivar tomate y chile”, explicó Doris.

Ante la necesidad de organización y soluciones para enfrentar la crisis climática, las mujeres han formado un Comité Agroecológico. Este grupo no solo ha servido para generar estrategias para seguir produciendo alimentos, también se han convertido en un grupo de apoyo para las mujeres que se encuentran involucradas en el proyecto, incluida Doris quien durante siete meses se convirtió en la única fuente de sustento y cuidado de su familia, debido a que su esposo tuvo que emigrar hacia Estados Unidos.