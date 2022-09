Juzgado absuelve a defensores del agua que protestaron contra inmobiliaria Fénix

Los siete líderes comunitarios de la Hacienda La Labor, en Ahuachapán, que protestaron por la extracción ilegal de agua en contra de la Inmobiliaria Fénix S.A de C.V. y que luego fueron acusados de ocupación violenta y agresiones en terrenos de la empresa, quedaron absueltos temporalmente por una resolución emitida este 13 de septiembre por el Juzgado de Instrucción del mismo departamento.

El juez del caso consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no eran suficientes ni sólidas para enviar a juicio a los defensores del agua, pero otorgó un año más para que el Ministerio Público presente nuevas pruebas con las que se pueda reabrir el proceso judicial. De momento, los siete defensores del agua también fueron liberados de las medidas cautelares que tenían, como ir al Centro Judicial Romeo Fortín Magaña a firmar cada 15 días, no salir del país y no acercarse a los terrenos de la inmobiliaria.

Tras la audiencia y resolución, los siete defensores del agua fueron recibidos entre aplausos por una multitud de vecinos y habitantes de La Labor afuera del Juzgado.

“Para nosotros es motivo de alegría. Dios ha sido grande y agradezco a las personas que han creído en nuestra inocencia, siempre fuimos inocentes. En ningún momento cometimos los delitos”, dijo Jorge Zúniga a GatoEncerrado, en medio del festejo frente al Centro Judicial.

Érika Solozarno, otra de las siete personas acusadas, destacó la imparcialidad del juez en el caso y celebró el retiro de las medidas cautelares: “Ya estamos libres, ya no tendremos que venir a firmar. Estamos en libertad”.