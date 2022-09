Engañoso: "El Salvador tiene la canasta básica más baja de la región"

Pero… ¿Es cierto que la canasta básica alimentaria de El Salvador es la que tiene el costo más bajo de la región?

Diferentes economistas, consultados por GatoEncerrado, consideran que la afirmación del presidente de la Defensoría del Consumidor no puede comprobarse porque no explica cuál es el criterio de comparación entre las canastas básicas de la región y no toma en cuenta que cada país conforma su canasta con cantidades diferentes de productos que hacen variar el costo total. En el caso de El Salvador, la canasta básica tiene 22 productos, mientras que los otros países tienen desde 30 hasta 70, por lo tanto es lógico que el costo en las demás naciones siempre será más elevado. La afirmación también deja de lado que el poder adquisitivo de los salvadoreños ha disminuido en los últimos años y eso provoca que algunas familias no tengan la capacidad económica para comprar siquiera los 22 alimentos de la canasta básica.

La afirmación de Salazar y de la ministra de Economía encaja en la definición de Engañosa, que es cuando un funcionario dice datos correctos —como el costo total de la canasta— pero omite u oculta información adicional que es importante para entender el contexto o panorama completo.

El economista José Luis Magaña, de Panorama Económico, señaló que no es posible hacer una comparación de canastas básicas de la región si no se establece un criterio de comparación justificado.

“Es bien importante saber cómo está compuesta la canasta básica en cada país, porque cada país se mide diferente. Entonces (el costo, por sí solo) no es un parámetro comparable. Cuando se quiere comparar cosas, se necesita saber qué es lo que se está comparando. Es fundamental, que si nos ponemos a comparar las canastas básicas, lo que se debería de hacer es construir una cesta homogénea de productos”, dijo Magaña a esta revista.

El economista también explicó que desde hace décadas todos los gobiernos del país han dejado de lado hacer una actualización de las necesidades alimentarias de las familias salvadoreñas, pese a que hubo algunos intentos de mejorar la metodología para definir cuántos y cuáles productos se deberían incluir en la canasta básica de El Salvador.

“Una de las razones del por qué los gobiernos no han querido actualizar la metodología, es porque sirve de criterio para medir la pobreza. La pobreza extrema es la que no alcanza una canasta básica alimentaria, si una familia alcanza una canasta pero no dos es pobreza relativa. Por lo tanto, si se aumenta la cantidad de alimentos de la canasta básica, aumenta la medición de la pobreza y ningún gobierno ha podido plantearse eso”, apuntó.

De acuerdo con la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) la canasta básica de El Salvador tiene 22 productos con un costo total de $238.71, según la última medición en agosto. Mientras que las instituciones que elaboran censos, estadísticas y las defensorías del consumidor de los países de la región reportan que la canasta básica de Honduras tiene 30 productos, Guatemala 34, Nicaragua 53, Panamá 59 y Costa Rica tiene 17 subgrupos de alimentos.