Gana purga a uno de sus diputados por criticar a Nuevas Ideas

Ese mismo día, por la noche, Bukele publicó que “no se puede ir a la batalla, luchando contra frentes internos”. Y agregó que quienes quieran ofrecer algo distinto, están en su derecho, pero que lo hagan desde la oposición.

Tras los reproches, Auerbach convocó a una conferencia de prensa y se disculpó con los diputados de Nuevas Ideas alegando que su libertad de expresión no le permite criticar la velocidad con la que se aprueban leyes. “Aquí el importante es el presidente, no es importante ninguno de los diputados, no es importante ninguno de los ministros, aunque seamos de un equipo, y no hay que empañarle eso”, dijo Auerbach.

En un otra publicación, Bukele dijo que aunque están abiertos a las críticas, no se permite que funcionarios que han sido partícipes de las decisiones busquen sacar “raja electoral a costa de un proyecto común”. Dijo que el mensaje también iba para algunos ministros y secretarios, porque “no se tolerarán Caballos de Troya, ni Quintas Columnas (en el Gobierno)”.

Para la abogada Ruth Eleonora López, la decisión de remover al diputado de los cargos es un mensaje para las personas que quieran expresar disidencia dentro del oficialismo.

“En términos electorales y democráticos lo ocurrido es grave y deja constancia del carácter autoritario y la búsqueda de un símbolo para evitar señalamientos y diferencias internas”, señaló López.

López consideró que esta es una manera de mantener subordinados a los diputados oficialistas y aliados, frente a las elecciones del 2024.

“Estamos ante el montaje del cadalso que la cúpula de poder gubernamental ofrece a oficialistas y aliados que tengan alguna exigencia o reclamo, especialmente para mantener la disciplina y cohesión que requieren de cara al venidero proceso electoral, en el que actuarán, y lo deja bastante claro Bukele, bajo una sumisión total”, agregó.

Sobre la doblegación de Gana y de Auerbach ante el presidente, López considera que esto atenta contra el artículo 125 de la Constitución que establece que los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo.

“Esta es una práctica autoritaria y déspota que violenta los principios básicos de democracia interna de los afiliados de cualquier partido político y de la independencia que la misma Constitución obliga a tener a los funcionarios”, explicó la abogada.