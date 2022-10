“En estas entrevistas quedó expresada la moralidad y la experiencia notoria de los nueve candidatos, todos la cumplían”, aseguró el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara a las 5:24 de la tarde de este 14 de octubre. Luego anunció que Raquel Caballero de Guevara era la propuesta de su partido para nueva procuradora de Derechos Humanos en el periodo 2022 – 2025.

El diputado tenía razón cuando dijo que Caballero de Guevara posee experiencia, pero faltó a la verdad cuando aseguró que “todos cumplían” con el requisito de “moralidad notoria”. En la hoja de vida de Caballero consta que acumuló más de 20 años trabajando en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), tres de esos fue la titular luego de que el partido de derecha Arena la propusiera como procuradora desde 2016 hasta 2019. Durante ese periodo quedó demostrada la carencia de moralidad notoria que el cargo exige, según el artículo 5 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

La moralidad notoria, según lo ha definido la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no se trata de una característica tangible, sino de la ausencia de señalamientos que pongan en duda la ética, imparcialidad, honestidad, vocación, compromiso e independencia de una persona para desempeñar un cargo. Esta descripción es contraria a Raquel Caballero de Guevara.

En 2019, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) puso en tela de juicio la moralidad de la entonces procuradora por favorecer a su familia dentro de la PDDH cuando promovió a su hijastra, Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, al cargo de Asistente Técnico, plaza que creó exclusivamente para dársela, además de aumentarle el salario.

“La actuación contraria a la ética por parte de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos se perfiló al suscribir el contrato laboral de la hija de su cónyuge para la plaza de Asistente Técnico, pues con ello volvió cuestionable la imparcialidad en el desempeño de sus funciones”, reza la resolución del TEG con fecha 8 de enero de 2019.

Raquel Caballero también fue sancionada por contratar a su otra hijastra, Xiomara Juana Margarita Guevara Zelaya, y por aprovecharse de los recursos de la PDDH al utilizar los vehículos, combustible y hasta los motoristas de la institución para transportar a su esposo. Son más de cinco mil dólares en concepto de multas que pagó únicamente para poder obtener la solvencia que requería la postulación para ser de nuevo la procuradora, según admitió.

Durante la entrevista que tuvo el 12 de septiembre en la Comisión Política, consciente de su culpabilidad y sin que nadie se lo preguntara, se extendió justificando el ascenso de su hijastra Gaby Lourdes diciendo que tenía más de nueve años laborando en la PDDH y que era merecido; incluso, lamentó que su hijastra renunciara “por la presión”.

“La persona en cuestión, por la cual el Tribunal de Ética me sancionó, incluso dos veces por la misma causa, es una persona que tenía trayectoria dentro de la institución. Fueron nueve años que tenía de trabajar en la institución antes de que yo llegara como titular, nueve años antes de que yo llegara (…) Como defensora de derechos humanos, y también por los derechos laborales adquiridos por la persona en cuestión, no vamos a revictimizar más, porque de hecho terminó renunciando, por tanta presión de afuera perdió su trabajo, y tan brillante trabajo que había realizado”, alegó.

Caballero de Guevara no se refirió a los otros procesos ni a la resolución del Tribunal del Servicio Civil que en 2018 le ordenó restituir y reconocerle tres salarios a Mirna Rojas, la delegada de la PDDH en Sonsonate a quien Caballero de Guevara destituyó. Mirna Rojas falleció a causa de cáncer terminal en mayo de 2019, esperando una respuesta.

La ironía del nombramiento de Caballero de Guevara se hizo presente desde que Christian Guevara fue la persona designada para pronunciar su nombre, no solo por la coincidencia de los apellidos, sino porque entre ellos existió una relación comercial. En 2018, el diputado fue favorecido por la gestión de Caballero de Guevara cuando la PDDH contrató a ‘Plan B’, una de las empresas de las que ha sido parte, para brindar el “servicio de consultoría estratégica de comunicaciones”, según una nota periodística de El Faro. Presuntamente, el servicio consistió en la publicación de notas favorecedoras para Caballero en el sitio web Última Hora, dirigido por Porfirio Chica, un exdiputado suplente de Arena.

No importando ninguno de los cuestionamientos, Caballero de Guevara fue electa como la nueva defensora de los Derechos Humanos en un momento cuando miles de familias reclaman justicia ante los atropellos y arbitrariedades cometidas en el régimen de excepción.

Su nombramiento se hizo oficial a las 7:07 de la noche del viernes 14 de octubre, cuando fue juramentada. Pero su elección ya se había hecho a las 5:27 de la tarde, cuando Christian Guevara la anunció como la propuesta de Nuevas Ideas. Incluso antes, ya que Raquel Caballero de Guevara lo sabía con antelación. De hecho, lo sabía antes de que los diputados votaran para nombrarla. En los pasillos de la Asamblea Legislativa, el personal ya anunciaba que la nueva procuradora Caballero daría una conferencia de prensa al finalizar su juramentación, pues ya se encontraba en algún sitio del recinto legislativo.

Lo demás vino por añadidura. A las 5:27 de la tarde el PCN, PDC y Gana ya sabían a quién debían “proponer”, y fue en ese mismo órden en el que uno a uno los partidos aliados fueron sumándose a Nuevas Ideas.

Gana, como una muestra más de que no está dentro del círculo de confianza del oficialismo, no recibió las instrucciones temprano. Por la mañana del mismo 14 de octubre, el subjefe de fracción, Guillermo Gallegos, pronunció cuatro nombres como sus favoritos: Carolina Hernández, Juan José Zaldaña, Raquel Caballero de Guevara y Clovis Mondragón, quien fue su colaborador jurídico entre 2016 y 2018.

Lo mismo le ocurrió a Numan Salgado, quien se mostró tan firme al decir que apoyaría a la delegada departamental de la PDDH en San Miguel, Yanira Guatemala Martínez. Por la firmeza en sus declaraciones, algunos periodistas comenzaron a considerar que Martínez iba a ser la elegida, al pensar que esa era la instrucción que Salgado había recibido de Nuevas Ideas.

“Como diputados podemos expresar quienes sí merecen una oportunidad para optar a este cargo, en mi caso, yo estaría apoyando la candidatura de la licenciada Guatemala porque me parece que es el profesional idóneo para dirigir la Procuraduría”, sentenció Salgado horas antes de dar su voto a favor por Caballero de Guevara.

Los partidos Arena, FMLN, Nuestro Tiempo y Vamos se negaron a proponer a alguien, más por saber que sus propuestas no valían nada que por la idoneidad de los candidatos. Claudia Ortiz, de Vamos, fue enfática en decir que su negativa se debía a la afinidad que mostraron todos los candidatos al avalar el régimen de excepción. Estas declaraciones enfurecieron a los diputados oficialistas, quienes en respuesta hicieron una serie de reproches a Ortiz por “denigrar” y querer “imponer” la forma en la que los cargos se eligen. Estos señalamientos fueron hechos en el tiempo que se debía ocupar para justificar por qué Caballero de Guevara era la idónea para dirigir la PDDH.

“¿De verdad vamos a tener una independencia de poderes, o quieren que sigamos viviendo en el concepto que ustedes tienen de independencia de poderes? Es que esto ya cambió, les guste o no les guste, lo acepten o no lo acepten, lo entiendan o no lo entiendan, lo comprendan o no lo entiendan, digan sí o digan no. Esto ya cambió, y aquí lo que va a prevalecer es la democracia”, arremetió el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.