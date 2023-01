Los peligros

Esta situación puso en peligro la salud de Angélica, quien debe seguir controles cada mes y consumir de forma permanente medicamentos contra la diabetes. Ella vive en la comunidad Las Mesas, situada a 40 kilómetros de San Salvador, la capital. Es una zona rural, de difícil acceso y donde la mayoría de familias viven de la agricultura.

En el asentamiento, doce personas más, incluyendo a su padre, Julio Pérez, fueron diagnosticados con insuficiencia renal y padecen de enfermedades crónicas. Todos perdieron sus controles.

“Muchas personas aquí padecemos de enfermedades crónicas como el azúcar, insuficiencia renal, muchas personas perdieron sus citas, por eso es que hoy se les alargó más y en ese periodo de cuarentena se dificulta ir a la unidad de salud”, explicó.

Abandono de pacientes

La noche del 21 de marzo, el presidente Nayib Bukele anunció por cadena nacional la cuarentena obligatoria por 15 días. Aquellas dos semanas se prolongaron en angustiantes tres meses de encierro en estado de emergencia y excepción entre el 14 de marzo y el 14 de junio.

Las familias salvadoreñas, a través del Decreto Ejecutivo N°12 del Ministerio de Salud, perdieron garantías constitucionales como la libre circulación y libertad de reunión. El Salvador registró de forma oficial el primer caso de covid el 19 de marzo de 2020..

En este contexto, Silvia Juárez de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), explicó que el colapso de servicios de Salud alrededor de la pandemia afectó y disminuyó “la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades crónicas”.

Entre estas, advierte la especialista, se encuentran mujeres con padecimiento de cáncer, insuficiencia renal, aquellas con detección temprana de cáncer cérvico uterino, de mama y que interrumpieron todos sus procesos.

“Un año después que se presentan y empiezan a normalizarse las condiciones de salud, ya estas condiciones están claramente avanzadas y su condición de riesgo de muerte ha aumentado, es decir, que es casi matemático que pudieran ocurrir muertes por afecciones, dadas las condiciones precarias en que se dejó el sistema de salud y que durante el confinamiento no era posible una atención de calidad”, afirma la especialista.

De igual manera, el epidemiólogo Jorge Panameño señala hubo centenares de salvadoreños afectados y hasta la fecha, se desconocen los impactos o número de decesos causados por esta medida.

“Creo que en este momento ya está restablecida la atención, pero qué pasó en el momento de la cuarentena, qué consecuencias se pagaron en los dos años del periodo más álgido de la pandemia del 2020 y los primeros meses del 2021, qué sucedió, cuál ha sido el impacto, todo eso lo desconocemos. No hay información”, declaró.

El drama de los enfermos en El Salvador

Julio Pérez, padre de Angélica, padece de insuficiencia renal desde hace una década, en el confinamiento sus tratamientos fueron suspendidos al igual que los medicamentos. No le fue posible seguir con sus controles por la suspensión y porque debido a la cuarentena no había transporte público para llegar al centro de salud.

En el caso de las personas con insuficiencia renal, algunas lograron recibir sus tratamientos de diálisis y hemodiálisis, pero no tuvieron un lugar seguro y esto significaba exponerse aún más a contagiarse de covid-19, porque su sistema inmune es vulnerable por la misma enfermedad.

El estudio “Mortalidad por COVID-19 asociada a comorbilidades en pacientes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social”, publicado en 2021 por el Ministerio de Salud, señala que de 2.670 pacientes con enfermedades crónicas que fueron atendidos en los hospitales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) habilitados para atender a pacientes con el virus, murieron 1.234, es decir el 46.2 por ciento.

De estos, según el artículo, el 87 por ciento se presentaron en pacientes que se encontraban en los servicios de hospitalización; el 69.8 por ciento fueron hombres, el 50.7 por ciento (626) con edades entre 40 a 59 años.

Enfermedades crónicas con más mortalidad

La población que falleció y que adolecían de otras condiciones crónicas de salud se distribuyeron así: hipertensión arterial 28,5 % (352) y diabetes mellitus 24,6 % (304). La mortalidad específica más alta, según condición preexistente se dio en aquellos pacientes con cirrosis hepática, de los cuales fallecieron 23 de los 25 cirróticos detectados en el escrutinio (92 %), seguidos de los pacientes con cáncer (81,8 %), diabéticos (77,7 %), hipertensos (77,4 %), cardiópatas crónicos (76 %) y enfermos renales (71,8 %).

“Las enfermedades crónicas que como parte de su evolución alteran los mecanismos de defensa y mantienen un estado pro inflamatorio crónico se asociaron con una mayor mortalidad (…) la diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedades cardiacas, pulmonares crónicas, obesidad, cáncer y cirrosis hepática se relacionan con una mayor mortalidad y menor sobrevida”, concluye el estudio.

Los derechos vulnerados

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el informe Deficiencias del Sistema Nacional integrado de salud en el contexto de la pandemia por covid-19 detalló que la institución recibió 393 denuncias relacionadas a la “denegación de atención médica y negación de pruebas covid-19 y por la falta de atención a otras enfermedades y tratamientos como efecto colateral”

Los Pérez y un estimado de 30 familias más que conforman la comunidad Las Mesas, en el municipio de La Libertad, del departamento homónimo, son un ejemplo del calvario vivido por los salvadoreños durante este inédito período de la humanidad en el último siglo.

A diferencia de Las Mesas, donde sus habitantes no vivieron el luto por el virus , en el país centroamericano miles de familias perdieron a sus seres queridos. Hasta el 17 de octubre de 2022, El Salvador registró en la página oficial www.covid19.gob.sv, un total de 201,785 casos confirmados de los cuales se contabilizaban 4,230 fallecidos, 18,145 casos activos y 179,410 personas recuperadas de covid-19.

“Lo más que hubo en la comunidad fueron cuatro contagios. Gracias a Dios aquí en la comunidad no ha habido ningún fallecido”, declaró Angélica al respecto.

De acuerdo con los datos del gobierno, el 50.3 por ciento de los casos confirmados pertenecen a mujeres, mientras que el 49.7 por ciento son hombres con rangos de edades entre los 20 y los 39 años y de 40 a 59 años.

Aislamiento y sin recursos

Las familias de Las Mesas quedaron aisladas cuando el estado de excepción declarado por el Gobierno impidió la libre circulación y muchos salvadoreños fueron llevados a los centros de contención por violar la cuarentena obligatoria.

Esto llevó a las personas a quedarse en sus casas con los recursos que tenían, en el caso de los habitantes de la comunidad se limitaron a granos básicos, puesto que incluso en las tiendas hubo escasez de productos.

También los pacientes con enfermedades crónicas como Angélica y su padre fueron obligados a quedarse en casa.

“Somos familias que nos dedicamos a la agricultura, el maíz y el frijol. Gracias a Dios se tuvo estos productos, pero como siempre se ocupan cosas adicionales como el aceite, otras cuestiones como tomates, pollito, eso fue lo difícil que enfrentamos”, dijo Angélica

Sin embargo, la organización de los vecinos y solidaridad contribuyó a disminuir los riesgos de una hambruna colectiva.

“Para nosotros, en el periodo de la cuarentena fue muy difícil porque se prohibió que se estuviera saliendo al pueblo, entonces las personas que tienen tienda ya no fueron a comprar, escaseó la alimentación y después lo que se hizo fue que se llamó a un pick up, como no se podía salir por el confinamiento, lo que hacía la familia es que una persona iba y le traía alimentos hasta a tres o cuatro familias porque como no podía ir el carro lleno porque afuera estaban los soldados y la policía si veían eso, paraban al carro”, relató Angélica.

Los otros inconvenientes

Angélica todos los días camina con un cántaro en mano a un nacimiento de agua que está cerca de su casa.

Debe de garantizar el líquido para poder lavar ropa, platos, cocinar y demás. Otro de los mayores inconvenientes

de esta comunidad fue el acceso a agua potable, pues desde su fundación, hace 35 años, no cuentan con el servicio y se abastecen con agua lluvia, de río y nacimiento.

La falta del líquido los hizo más vulnerables a la enfermedad porque lavarse las manos con frecuencia no era una opción, a pesar de que la Organización Mundial de Salud (OMS) recomendó la acción como una de las principales medidas para evitar los contagios de coronavirus.

La madre de tres hijas, asegura que durante los meses de pandemia tuvo que reforzar los esfuerzos para jalar agua y en lugar de hacer uno o dos viajes por día, llegó hasta seis o diez.

Una vez más, fueron las mujeres quienes debieron procurar el agua en cada hogar.

“Somos una comunidad que no tenemos agua y todo eso afecta porque nosotras las mujeres tenemos que andar viendo que esté el agua ahí. (En cuarentena) nos redoblamos los trabajos porque teníamos que jalar más agua por la misma problemática, porque sí se necesitaba más para lavarse las manos o cuando uno salía para bañarse, lavar la ropa y llevar las medidas de precaución para evitar contagios, se nos complicó bastante con la agüita, también”, contó.

Dado a la falta de recursos económicos, las familias tampoco podían comprar gel para desinfectarse las manos; en cambio, compraron alcohol líquido. En la actualidad las mascarillas las venden en la tienda, pero en esa época mandaron a hacer de tela para protegerse.

A pesar de las limitantes, las medidas funcionaron porque no hubo decesos por covid – 19 y los contagios no excedieron la docena.