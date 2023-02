Es engañoso que El Salvador expulse menos migrantes gracias a "mejora de oportunidades"

Además del hecho de que la baja es generalizada, otro factor que los funcionarios no han tomado en cuenta es que la población total de cada país es diferente, dijo a GatoEncerrado el director ejecutivo de Alianza Américas, Oscar Chacón: “10 mil personas salvadoreñas no representan lo mismo con relación a su población nacional, que el mismo número en Guatemala y Honduras”.

La población salvadoreña ronda los siete millones de habitantes. La de Honduras supera los nueve millones y la de Guatemala los 17 millones. Por lo que, el número de migrantes originarios de los países vecinos ha sido superior al de El Salvador en los últimos años.

Otro de los aspectos planteados por el experto, y que a su vez es compartido por el analista en temas migratorios, Fernando Castro, es que no se puede hablar de un aumento o disminución en el número de migrantes usando únicamente el dato de los encuentros migratorios, pues el número de personas que ingresaron a los Estados Unidos sin haber sido detectadas por la patrulla fronteriza sigue siendo un dato desconocido.

“El número de aprehensiones y expulsiones de migrantes es solo una parte del fenómeno migratorio. ¿Cuántos migrantes entran a Estados Unidos sin ser detectados?”, señaló.

Para acercarse a la respuesta, el experto recomienda revisar el comportamiento de las remesas en los países: ¿La cantidad de remesas en El Salvador se ha estancado o ha incrementado? Según el Banco Central de Reserva (BCR), el país recibió $7,742 millones en remesas en 2022, la cifra más alta desde que se lleva registro. Asimismo, diciembre de 2022 ha sido el mes con más envío de remesas de la historia. Y, el número de hogares receptores de remesas aumentó un 6 % entre 2019 y 2021, según las encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) de esos años. Eso, según insinúa el especialista, indica que hay más migrantes que envían remesas.

¿Hay más oportunidades?

Para reforzar el discurso oficial, la funcionaria de Relaciones Exteriores agregó que antes los salvadoreños “migraban por inseguridad o falta de empleo”, pero que ahora “eso ha cambiado porque existen oportunidades”.

Los datos oficiales no dejan duda de que la violencia homicida ejercida por las pandillas en El Salvador se ha reducido. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes pasó de 18.1 en 2021 a 7.8 en 2022. Pero, según el director de Alianza Américas, eso no significa que el resto de factores de expulsión, incluyendo otros tipos de violencia, hayan sido superados de forma contundente.

“La migración no autorizada es causada no por un factor, sino por un conjunto de factores. Por lo tanto, aun cuando puedan haber mejoras en uno de los factores de expulsión, eso no quiere decir que el total de los factores ha mejorado y que consecuentemente la expulsión de personas cesó de manera definitiva”, dijo.

La canasta básica de El Salvador pasó de $199.84 en mayo de 2019, previo a que Bukele asumiera funciones, a $245.02 en enero de 2023, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. La inflación —encarecimiento de los bienes y servicios— superó el 7.2 % en 2022. Una de las tasas más altas de los últimos años.

El panorama tampoco es alentador a nivel macroeconómico: el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que el país se halla “en una senda insostenible” debido a la elevada deuda pública y al debilitamiento de los términos de intercambio (exportaciones).

Por lo tanto, la idea de que la migración cesó o se estancó en El Salvador es “contraproducente en el corto-mediano plazo”, explicó Chacón.

“Las remesas que se reciben mes a mes representan el más importante ingreso de divisas de los salvadoreños, al igual que es el más importante factor de reducción de presiones sociales y económicas de cientos de miles de hogares”, dijo.