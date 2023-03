Gobierno de Bukele esconde sus gastos, contratos, estadísticas y planes

El pasado 13 de septiembre de 2022, el Ministerio de Salud (Minsal) volvió a ampliar el plazo de reserva del documento que contiene el Plan Nacional de Salud y sus anexos por dos años más. Este plan nunca ha sido de conocimiento público; de hecho, GatoEncerrado reveló que fue lanzado oficialmente sin haberse terminado de elaborar. El 11 de junio de 2022, la misma cartera de Estado volvió a reservar los documentos relacionados a los “mecanismos de toma, procesamiento y divulgación de resultados de pruebas para COVID-19”. En diciembre del mismo año, reservó de forma total, por tres años, los procesos de adquisición de vacunas contra la viruela símica. Además, el 6 de febrero de 2023, incluyó en su índice de información reservada todos los “Expedientes con documentación que se encuentre vinculada a un proceso judicial o administrativo o con diligencias en sede fiscal que se encuentren en trámite”, restringiendo su acceso al público de forma total por cinco años.

Wilson Sandoval, abogado del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), señaló que, una vez realizada la compra de insumos, como las vacunas, la información debería estar disponible, porque la adjudicación es un proceso concluido que puede ser transparentado.

En el caso de la información sobre las vacunas contra la Covid-19, la viruela símica y el registro de las cabinas para vacunación, el Minsal argumentó lo mismo: Quedan en reserva bajo el artículo 19, literal “d”, de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que se refiere a que puede ser reservada cuando “ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.

Al respecto, Sandoval sostuvo que esto no tiene fundamento jurídico. “Al contrario, lo que podría salvar vidas de la ciudadanía es que la información sea pública. ¿En qué se basa el Ministerio de Salud para decir que pone en riesgo la vida de la gente saber el laboratorio (al que compraron las vacunas), el número de lotes que ha comprado, la cantidad y cuándo se compró?”, cuestionó.

Respecto a los expedientes vinculados a procesos judiciales, Sandoval dijo que generalmente se reservan porque son procesos que se encuentran en deliberación, pero que le llamaba la atención la forma general en la que se han reservado.

La excomisionada Escobar señaló que le sorprende el plazo con el que se reservó la información, ya que podría haberse colocado un tiempo prudencial de un año, para ver si el proceso en que están relacionados los documentos concluye o no: “Pero estos plazos dan a entender que hay algo de fondo que no se quiere dar a conocer. Además, deben ser bien justificados, no solo un atarrayazo general”, dijo Escobar.

Para Escobar, el hecho de que el Plan Nacional de Salud siga siendo reservado, pese a que es de interés público, puede llegar a considerarse como una reserva ilegal: “No hay fundamento que lleve a un gobierno a reservar un plan nacional de salud; lo que se debe de buscar es que la población, la ciudadanía en general, conozca cuáles son las medidas que están tomando para proteger y garantizar ese derecho a la salud. No tiene discusión, esa reserva es totalmente ilegal y sus prórrogas son ilegales también y no responden al interés ni a la prevalencia del interés público”, resaltó Escobar.