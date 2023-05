Política fiscal para erradicar el trabajo infantil

Fuentes consultadas

Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 32.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Informe sobre trabajo infantil en Guatemala (2014)

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Monitoring the situation of children and women, en: https://data.unicef.org/resources/data_explorer/unicef_f/