La alternativa de una atención más adecuada en México

No se trata de ser o no ser madre, sino de no poder decidir.

Para Tatiana y su pareja, la procreación ha sido un tema difícil de hablar con sus familias porque sus madres querían nietos y no concebían una pareja sin hijos.

“Para mi mamá fue complicado. Yo estaba en la mejor edad para tener hijos. En esta cultura, decidir no tener hijos es un acto revolucionario porque la ley es que uno se case y tenga hijos”, dice Tatiana.

A la pareja le llevó tiempo hacer entender a sus familias que estaban bien sin procrear, y cuando sus familiares estaban procesando la decisión, Tatiana recibió la noticia que, aunque quisiera y usara métodos de fertilidad, sería sumamente complicado y riesgoso embarazarse.

“Cuando me dieron la noticia de ‘tenés tantas condiciones y no vas a poder tener hijos, aunque querrás’, sí me dolió un poco, pero no por el hecho de no poder ser madre, sino por el hecho de no poder decidir incluso en eso. Es bien irónico”, comentó.

Tatiana sigue cargando a diario con el estigma cultural de que una mujer es sinónimo de maternidad. Asegura que, antes, le resultaba complicado responder a las preguntas de por qué ella y su esposo no tenían hijos, después de cinco años de noviazgo y cinco de casados. Ahora le es más fácil decir a quien le pregunta que no quiere tener hijos, sin sentir la necesidad de justificar el porqué.

Considera que la presión social de imponer la maternidad a las mujeres es cruel y poco empática. En la mayoría de las veces, no tienen en cuenta el deseo, las condiciones socioeconómicas de las parejas y, menos, las condiciones de salud.

“Para la mujer es bien difícil porque uno nace para ser mamá, (sino que) está destinada para ser mamá. Para un hombre no es exigencia, sólo para la mujer. Es quien lleva más carga. Y hasta, si una no quiere, es como que no pudiera escaparse de la maternidad”, confirmó.

Por ello, considera que es importante aprender a priorizar y no normalizar el dolor, priorizar la salud emocional, psicológica y todo lo que esto implica.

“Como mujer nos toca lidiar casi en soledad esas cosas, no hay un acompañamiento”, concluyó Tatiana.

¿Cuántas mujeres más padecen de endometriosis y piensan que algo está mal en su cuerpo? ¿Cuántas mujeres más son señaladas de exageradas, haraganas por quedarse en cama cada vez que menstrúan? ¿Cuántos médicos no saben identificar los síntomas de una endometriosis y medican diclofenaco a sus pacientes? No hay respuestas a estas preguntas, porque en pleno siglo XXI, y con toda la tecnología disponible, impera la desinformación, desconocimiento, normalización del dolor y tabú acerca de la salud sexual y reproductiva de las mujeres.