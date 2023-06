Movimiento de sociedad civil ofrece un segundo candidato presidencial a partidos políticos

Los movimientos y organizaciones que conforman “Resistencia Ciudadana No al Golpe” ofrecieron, este 15 de junio, al empresario Joel Humberto Sánchez Maldonado para que sea impulsado por cualquier partido político como candidato presidencial. Esta es la segunda propuesta de candidatura presidencial que nace desde las asociaciones civiles para las elecciones de 2024. La primera fue lanzada por la plataforma ciudadana “Sumar por El Salvador”, en la que presentaron como fórmula presidencial a Luis Parada y Celia Medrano.

Los voceros de Resistencia Ciudadana aseguraron que con el candidato Joel Sánchez Maldonado buscan “restablecer la democracia, el orden constitucional y todo aquello que ha sido violentado” por el Gobierno de Bukele.

Sánchez Maldonado es un salvadoreño residente en el exterior y desconocido en la palestra política del país. El empresario de 55 años, quien migró hacia Estados Unidos durante el conflicto armado, hizo su aparición pública en una conferencia de prensa en un hotel capitalino, sin un compañero para la vicepresidencia.

El precandidato dijo que no le fue difícil tomar una decisión porque en los últimos 10 años, como empresario y ciudadano, ha visto los diferentes cambios que se han dado en el país: “No somos políticos de carrera, no somos personas que hemos participado de manera directa en ningún partido político y ese es mi caso. Esta es mi primera intervención que haría si Dios me lo permite, si el pueblo salvadoreño me lo permite”, dijo.

Los representantes de Resistencia Ciudadana aseguraron que no presentaron un candidato a la vicepresidencia porque quieren mantener la vacante para otra propuesta.