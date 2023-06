Avícola fue sorprendida mientras infringía la ordenanza

En el mismo acuerdo municipal, se relata que el pasado 8 de junio por la mañana, el personal de la Unidad Ambiental de la alcaldía se desplazó hasta el cantón El Zapote para verificar la denuncia que recibió, de parte de las comunidades y juntas de agua aledañas, sobre el inicio de las obras de construcción de la granja, a pesar de que no cuenta con el permiso municipal. Cuando los delegados de la Unidad Ambiental llegaron, los representantes de la empresa los recibieron y acompañaron en un recorrido que no pudo concluirse porque hubo áreas que fueron restringidas y a las que no se les permitió inspeccionar.

Esa obstaculización del trabajo de inspección que se encontraban haciendo los delegados de la Unidad Ambiental es otra violación a la ordenanza municipal. El artículo 23 clasifica como “infracción grave” la obstaculización al trabajo de vigilancia que ejerce la autoridad ambiental municipal.

A pesar de la obstaculización, los delegados de la Unidad Ambiental documentaron que la empresa tenía, estacionada y apagada, maquinaria pesada en el terreno y que ya había hecho terracería.

Por la tarde de ese mismo día, las comunidades y las juntas de agua denunciaron que la empresa había encendido la maquinaria pesada y que continuaba con las obras iniciales de construcción. Luego de recibir la nueva denuncia, los delegados de la Unidad Ambiental volvieron a desplazarse hasta la zona y constataron que la maquinaria pesada estaba encendida y trabajando en el proyecto.

En la inspección también documentaron que los trabajadores estaban “removiendo materiales hacia el lado sur poniente y depositándolos cerca de las quebradas El Mojón y Las Lajas, ocasionando impacto ambiental por el cambio drástico de uso de suelo, provocando el desplazamiento de fauna silvestre”.

Estas obras iniciales de construcción están clasificadas en el artículo 23 como “infracción grave”, por no contar con la debida certificación de viabilidad hídrica municipal.

“Si analizamos la situación, el margen que la alcaldía tiene para enfrentar la situación es corto, pero por eso está toda esta gente acá, luchando, para que el margen crezca”, aseguró el alcalde Miranda, el pasado 20 de junio, al finalizar una caminata que hicieron las comunidades en el centro del municipio, en protesta por la construcción de la granja.