Cómo vender medicina falsa al ISSS y convertirte en su contratista consentido

Luego quedan otras preguntas sobre decisiones políticas que ni la directora del ISSS ni el ministro Alabí quisieron responder para este reportaje: ¿por qué si el criterio técnico del ISSS desaconsejaba contratar la empresa de Turcios se desoía ese criterio? Si en noviembre de 2021 el ISSS estaba a punto de quedar desabastecido de tocilizumab para combatir covid-19, ¿cómo impactó en la atención a pacientes graves de covid-19 que el “medicamento” que llegó al cabo de dos meses fuera un medicamento falso? ¿Qué sustancia o compuestos con potencial letal para la salud humana incluía la medicina falsa vendida por la empresa de Turcios?

En su denuncia en Chennai, Hugo Turcios exhortó a las autoridades a actuar con rapidez y para dimensionar la gravedad de la situación hizo algunas reflexiones: “Esto puede tener serias ramificaciones transfronterizas e internacionales, afectando las relaciones diplomáticas y requiriendo una acción inmediata y urgente. Existe toda posibilidad de que los acusados estén involucrados en un comercio ilegal similar con otros países, poniendo en riesgo la vida de muchos”.

GatoEncerrado escribió un mensaje a la dirección de correo electrónico que Hugo Turcios dio en la policía de Chennai para que pudieran contactarle posteriormente. No respondió. En la policía de Chennai también proporcionó con el mismo propósito un número de teléfono. El lunes 31 de julio de 2023 este medio llamó a dicho número.

—¡Aló! -respondió de inmediato una voz masculina.

—Muy buenos días, doctor Turcios.

—Sí, sí.

—Le saluda Cecibel Romero. Soy periodista en El Salvador y estoy trabajando un reportaje para la revista GatoEncerrado y quiero preguntarle sobre una denuncia que usted puso en la policía de la India en septiembre del año pasado por una estafa de la que fue víctima.

—Aaaah… no… no sabría decirle, la verdad… lo siento… no… no tengo nada que… no tengo nada que ver con eso, no… para nada… no tengo idea…

—Pero este es el número que usted dejó en la policía…

—Sí, pero no tengo idea…

—¿Usted se dedica a la importación de medicamentos…?

—Aaaaah… uummm… la verdad no, para nada…

—¿Y a qué se dedica usted, entonces?

—La verdad es que no tengo por qué darte información de a qué me dedico o qué hago, porque…

—¿Entonces usted no está vinculado con la compra de unos medicamentos en la India que enviaron a El Salvador?

—Para nada. No sé de dónde han obtenido información de que yo he comprado medicamentos en la India. No tengo ni idea de dónde han obtenido esa información.

—Pero usted se llama Hugo Turcios.

—Pero Hugo Turcios hay miles en el mundo. ¿De dónde sacás vos esa información?

—Bueno, eso fue algo público.

—Aaah… lo siento, no te puedo… no tengo nada que ver. ¡Cuidate, buen día! ¡Me asustás, no jodás, ustedes me pueden estafar!

Y colgó.

GatoEncerrado no alcanzó a decirle que el mismo número que él contestó no solo es el que consta en su denuncia de estafa en la India, sino también el que incluye el sello de su empresa plasmado en los contratos que firmó con el gobierno salvadoreño.