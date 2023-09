Es falso que el Gobierno de Bukele trajo más inversión que el TLC

“Ella (Alexia Rivas) señala que en dos años del Gobierno de Bukele se ha logrado atraer más inversión que en toda la vigencia del Tratado de Libre Comercio. No hay comparación entre la inversión recibida durante esos 16 años versus el mínimo de inversión recibida en el periodo de Bukele”, dijo a GatoEncerrado el economista Rafael Lemus.

De hecho, no solo los montos de inversión recibidos entre el TLC y el Gobierno de Bukele son, por mucho, lejanos. También, la inversión recibida en el Gobierno de Bukele es incluso menor que la captada por su antecesor Salvador Sánchez Cerén.

Entre junio de 2014 y marzo de 2018 (casi cuatro años del segundo Gobierno del FMLN), El Salvador recibió $2,313.71 millones de dólares en inversión extranjera. Mientras que, entre junio de 2019 y marzo de 2023, Bukele ha logrado atraer solo $902.49 millones en inversión extranjera. Es decir, el 60 % menos de lo que logró Sánchez Cerén en un mismo periodo de tiempo.

“No sé qué lógica ha usado la diputada para hacer la afirmación de que la inversión en dos años de Bukele es mayor que durante la vigencia del TLC. No comparte ningún dato que la sustente. Una revisión básica de los flujos de Inversión Extranjera Directa ya dice que los acumulados en la administración de Cerén son mucho mayores que en lo que va del Gobierno de Bukele”, dijo a esta revista el economista José Luis Magaña.

En julio de 2023, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reveló que El Salvador y Guatemala fueron los dos países de Centroamérica que, en lugar de lograr incrementar la inversión extranjera en 2022, la perdieron. El Salvador perdió $133 millones y Guatemala $61 millones. Según el informe, El Salvador perdió esa inversión por “desinversiones en el sector de manufacturas que no pudieron compensarse con las inversiones en servicios”.

¿Un nuevo modelo económico?

Otra de las afirmaciones hechas por la diputada es que el presidente Bukele está “creando un nuevo modelo de libertad económica”, pero para el economista Lemus es todo lo contrario.

“Bukele está creando un modelo de capitalismo de amigos porque las contrataciones públicas las están asignando a dedo, y no están permitiendo la libre competencia, un hecho asociado con la libertad económica. A parte la no transparencia, la no rendición de cuentas y el no permitir que se revisen los expedientes de las licitaciones no tiene relación con un modelo de libertad económica”, agregó.

Un ejemplo concreto de lo planteado por el economista es la reciente contratación de Google para proveer servicios de digitalización al Gobierno de Bukele por un monto aproximado de $500 millones de dólares. En este caso, pese a que hay otras empresas que proveen los mismos servicios como Amazon o Microsoft, el gobierno eligió a Google para el negocio.