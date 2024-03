Milagro Navas, “La Reina del Este” que derrotó al bukelismo

Una opositora que busca trabajar con el bukelismo

Aunque la convocatoria era para las 9:00 de la noche, Navas llegó al parque de Antiguo Cuscatlán 45 minutos más tarde, acompañada de su esposo y su padre, quienes desde el centro de la tarima escucharon su discurso de 00:16 minutos.

“Quiero darle las gracias a los diferentes distritos: Zaragoza, Huizúcar, San José Villanueva, Nuevo Cuscatlán y, por supuesto, mi querido Antiguo Cuscatlán. En la vida nada pasa por gusto. Este día, que Dios permitió que nosotros ganaramos, me despojo de mi color partidario para trabajar por el pueblo de los cinco distritos”, dijo Navas para iniciar su discurso triunfal.

Ese alejamiento de la bandera de Arena fue parte de la estrategia de la alcaldesa, ya que el partido está casi desaparecido y su pasado vinculado a casos de corrupción no le aportaba réditos electorales.

Navas parece estar consciente de eso y sus simpatizantes también: Esto se puede ver en los colores que utilizó para hacer proselitismo, ya que no incluyó el tradicional tricolor de la bandera de Arena, sino que utilizó el rosado.

Incluso, al momento del conteo de votos en las JRV, sus seguidores no gritaban “voto para Arena”, sino “voto para Milagro”, tal como corroboró esta revista en los salones del Walter Thilo Deininger y en la Universidad Albert Einstein.

Navas continuó con su discurso triunfalista aclararando que despojarse de los colores de Arena no significaba renunciar al partido, sino trabajar la población y no para un instituto político. Luego agregó que su compromiso también era trabajar de la mano del presidente Bukele.

“¿Qué significa esto? Escúchenme, nosotros tenemos un presidente y yo voy a trabajar con ese presidente. ¿Por qué? Él no va a tener 43 municipios, va a tener 44, porque me uno al trabajo con el gobierno central. Vamos a cambiar la historia, si queremos llevar proyectos, tenemos que trabajar con el gobierno central. Una sola golondrina no hace verano y yo estoy segura que los proyectos que le pida, él los va a dar porque no son ni para él ni para mí, son para ustedes (…) Hoy sí, la DOM (Dirección de Obras Municipales) va estar conmigo, porque los proyectos son para ustedes”, aseguró Navas.

Este tipo de mensaje no es nuevo en un alcalde de Arena. En la época de la pandemia, la población capitalina observó el acercamiento del exalcalde Ernesto Muyshondt a Bukele. Aunque esa vinculación no le ayudó para librarse de la cárcel por supuestamente retener cuotas de empleados de la Dirección de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador. El mismo Muyshondt, luego de ser capturado, ha denunciado que su caso se trata de persecución política y no de búsqueda de justicia.

Al final de su discurso, Navas fue coronada y uno de los empleados del área de comunicaciones de la alcaldía de Antiguo Cuscatlán gritó, a modo de consigna: “Aquí tenemos a La Reina del Este, viva La Reina del Este”.