"El Gobierno de Bukele implementa un hiperneoliberalismo": Julia Evelyn Martínez

Con esta acción, según Martínez, el gobierno se está anticipando a una caída drástica en el precio de los bonos de la deuda soberana de El Salvador. Esto se debe a que entidades financieras como el banco Barclays le ha advertido a sus inversionistas que vendan los bonos salvadoreños, ya que estos son bonos basura o chatarra, y que cuando El Salvador se haya gastado el fondo de pensiones ya no tendrá capacidad de pago para saldar sus deudas ni tampoco para sostener a los adultos mayores pensionados.

“El gobierno va a hacer la recompra. Vamos a comprar para evitar que caigan a ese nivel tan bajo, sin embargo, aquí viene la pregunta: ¿Y de dónde va a sacar el dinero, si ni siquiera puede pagar la deuda que tiene con la Universidad El Salvador y las pensiones? Somos el hazmerreír de los organismos financieros internacionales. Más que ser el hazmerreír, es un tema de una gran irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y en particular en el manejo del endeudamiento público”, puntualiza la economista.

Finalmente, Martínez no ve posible que se logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un crédito de $1,300 millones, ya que este organismo pedirá modificar leyes como la del Bitcoin, para que esta no sea una moneda de curso legal sino opcional. Según la experta económica este es un punto de honor de la administración de Bukele y no va a ceder en esta petición.

Tras escuchar todas estas declaraciones de Martínez, Alfredo me insiste: ¡Todo sigue igual! Y a mi me consta, porque este hombre de 76 años que se mece en una hamaca a mi lado es mi padre. Y aunque sus hijos hemos crecido y aportamos a su hogar para que tenga una mejor calidad de vida, la situación del cantón El Palomar sigue siendo la misma de empobrecimiento, exclusión y desigualdad desde los terribles tiempos de la guerra, durante los gobiernos neoliberales de Arena-FMLN y hasta la actualidad con el Gobierno de Bukele.