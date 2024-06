Funcionarios de San Salvador Centro inician periodo viajando a Asia

El reordenamiento del Centro Histórico de San Salvador tampoco ha sido discutido en ninguna de las reuniones del concejo municipal, desde que inició el nuevo periodo 2024-2027. Entre lo más destacado, hasta el momento, ha sido la aprobación del concejo para que el alcalde Mario Durán haga uso de $2,000 para gastos de representación, que se suma a su salario; y las autorizaciones de los viajes a Asia.

De acuerdo con el concejal que habló con esta revista, una de las razones por las que el reordenamiento del centro no ha sido un punto de discusión en el concejo municipal es porque en marzo de 2023 se creó la Autoridad de Planificación del Centro Histórico, que le quitó facultades a la municipalidad para hacerse cargo de “regular, calificar, aprobar, supervisar los proyectos y obras de rehabilitación, restauración, mantenimiento y desarrollo económico-social y urbano de un área delimitada del Centro Histórico donde se incentiva el desarrollo económico basado en el turismo y la cultura” y que es dirigida por José Roberto Honles Zárate.

Como es una institución descentralizada, sus oficinas no están en la alcaldía, sino aparte, en el edificio 619 de la calle Rubén Darío. Ninguna de las gestiones o trámites que realiza esa institución pasa por las reuniones del concejo municipal. Pero, funcionarios de la alcaldía han hecho viajes para hablar de la “revitalización del Centro Histórico” o darle seguimiento a los convenios con alcaldías de ciudades de Asia relacionados con “el desarrollo económico” del que se encarga la nueva Autoridad.

“Tengo entendido que para eso hay una autoridad (Autoridad del Centro Histórico) y no sé qué tanto está la municipalidad ahí, porque más bien son otras carteras de Estado las que están viendo eso; por ejemplo, el Ministerio de Cultura. Varias de las cosas que ha hecho el Ministerio de Cultura en San Salvador, el alcalde no ha sido ni invitado, para empezar la inauguración de la Biblioteca, el alcalde no se vió y varias de las cosas. Si se le pregunta lo que hicieron con las baldosas en el Palacio Nacional, la alcaldía no tiene nada que ver, nosotros no hemos visto nada de esos temas, es la autónoma del Centro Histórico. Lo malo es que se está ocupando el CAM (Cuerpo de Agentes Metropolitanos) de todas maneras para dar cumplimiento a todo eso y eso no es competencia del CAM”, explicó el concejal.