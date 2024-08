La Asamblea Legislativa del bukelismo es un lugar hostil para los periodistas

Para la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, la prensa siempre ha sido incómoda para los grupos de poder, especialmente para los sectores políticos, y esto se ha vuelto más notorio desde 2021 cuando el partido Nuevas Ideas obtuvo mayoría en la Asamblea. Cárcamo señala que a partir de ese momento ha habido un cambio respecto al trato con la prensa, aunque aclara que “en periodos anteriores también se habían identificado restricciones o vulneraciones a la prensa. Sin embargo, en esta pareciera que es parte de una política institucional de no querer rendir cuentas”.

La APES cuenta con un centro de monitoreo de vulneraciones a periodistas que registra las acciones que limitan o atentan la labor periodística. Esto les permite identificar tanto las vulneraciones como los agresores más frecuentes. Entre ellos destacan los funcionarios y empleados legislativos.

“Se ha ido retrocediendo en el acceso a espacios de movilidad dentro del recinto legislativo hacia las y los periodistas. De hecho, coloquialmente ocupan expresiones como ‘el gallinero’ para hablar de un área específica donde colocan a la prensa que le es incómoda a los funcionarios y dejan al libre albedrío a personas que no necesariamente ejercen periodismo, sino que más bien tienen una línea muy clara al oficialismo, con comunicadores institucionales o con personas que dicen ser periodistas y que trabajan para el oficialismo, pero que al final solo realizan una práctica de comunicación institucional”, sostuvo Cárcamo.

Esto va relacionado, tal como menciona la APES, con la libertad que sí gozan los creadores de contenido que llegan a la Asamblea (como “youtubers” o “tiktokers”) y que nada tiene que ver con el trato que reciben los periodistas. Aunque el oficialismo se ha justificado alegando que respeta el derecho de la ciudadanía a estar presentes en las sesiones plenarias y preguntar, la realidad es totalmente distinta: son generadores de contenido afines al oficialismo cuyo objetivo es masificar la narrativa oficial, junto a la estructura de propaganda que ya tiene el gobierno.

Una situación más complicada que denuncia Cárcamo es que el Gobierno de Bukele y la Asamblea Legislativa tienen una estrategia muy clara de propaganda y acoso a los periodistas.

“¿Por qué digo esto? Porque hemos identificado y documentado cómo hay comunicadores institucionales, medios de gobierno y este tipo de youtubers y generadores de contenido que se dedican a tomar fotografías o videos a las y los periodistas, de forma constante y abusiva, hasta el punto de tratar de intimidarlos. Algunos incluso han ocupado palabras ofensivas hacia colegas, sin que desde el congreso haya algún tipo de llamado de atención”, dice Cárcamo.

De acuerdo con la representante de la APES, esta actitud que se promueve desde la Asamblea Legislativa se debe a que hay una política clara de difundir una sola narrativa oficial, y eso se logra teniendo un aparataje de propaganda y comunicaciones. También buscan llevar “a su mínima expresión” a sectores que no piensan como ellos; entre esos los periodistas de medios independientes.

“Es por eso que vemos cómo en el congreso cada vez se está recrudeciendo más el derecho de las y los periodistas independientes o de quienes realmente hacen su labor como periodistas a ejercer su profesión como corresponde. Esto ocurre en figuras políticas que tienen miedo a la rendición de cuentas, en figuras políticas que a lo mejor podrían estar cometiendo actos irregulares o incluso de corrupción y no quieren que se de cuenta la prensa porque no hay otra alternativa. ¿Por qué no quieren que los y las periodistas, no afines al oficialismo, estén haciendo su trabajo como corresponde?”, cuestiona Cárcamo.

Para la APES, esto también refleja que en El Salvador se ha perdido la democracia, porque este tipo de acciones corresponden a regímenes autoritarios o de corte dictatorial.

Gabriel Labrador, relator para la libertad de prensa y expresión de la APES, señaló que esto refleja patrones preocupantes que atentan contra la libertad de prensa e información y confirman que la Asamblea Legislativa se ha convertido en un lugar de poca transparencia.

“Los servidores públicos o los empleados creen que son dueños de la información que ahí se produce, cuando es de interés ciudadano y le pertenece a la ciudadanía que tiene derecho a saber qué tipo de decisión se está tomando con los recursos públicos. Hay que recordar que todos los empleados que están ahí reciben salario del erario y eso los hace que estén sometidos al escrutinio público”, señala el relator de la APES.

Labrador es de la idea que este tipo de práctica provoca efectos nocivos como una censura previa, porque los funcionarios, incluso los de Nuevas Ideas, no tienen la libertad de hablar con periodistas.

“Es una actitud marcial, bastante militar, donde se exige disciplina y eso es contrario al interés público. Los funcionarios y empleados públicos deberían sentirse en libertad de hablar con los periodistas, si así lo estiman conveniente, pero desde el momento que hay vigilancia y actitudes hostiles a la prensa se entienden como que están castigados o se mira mal que atiendan a la prensa independiente o de cualquier tipo; lo cual solo abona a que haya censura previa y que al final lo que sale en los medios de comunicación sea de baja calidad porque los periodistas no cuentan con la información que requieren”, argumenta Labrador.

El relator de la APES también considera que esto es contradictorio con la “pretendida libertad de expresión que promueve el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, cuando dice que le da la bienvenida a los youtubers, porque estas prácticas de vigilancia excesivas, milimétricas contra periodistas, es un síntoma de que no se da libertad a los periodistas para que hagan preguntas o se reúnan en instituciones públicas”.

Labrador lamenta que los empleados institucionales acompañen a los periodistas hasta en el momento de hacer las entrevistas. “Eso es una práctica de vigilancia y espionaje, hasta cierto punto, lo cual atenta contra la libertad de expresión y la libertad de prensa”, afirma Labrador, quien agrega que no es primera vez que se da este tipo de acciones, pero considera que desde 2019 a la fecha, con la llegada de Nayib Bukele al poder, ha sido notorio como se han cerrado las instituciones públicas.

“Las instituciones públicas deberían garantizar el libre ejercicio periodístico y eso incluye la libertad de los periodistas para recorrer las instalaciones con el debido proceso y hacer entrevistas sin estar acosados. No puede haber retrocesos. Estas limitantes a la libre circulación es un retroceso”, señala Labrador.