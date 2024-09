Juan López fue un defensor comprometido con la defensa de los bienes naturales y los territorios, esa lucha le trajo amenazas, intimidación, agresiones, encarcelamiento y finalmente la muerte.

En medio de lágrimas, Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), expresó el profundo dolor, indignación y rabia que deja el asesinato de Juan López. “No confiamos en la justicia de Honduras, pues no hemos visto resultados a lo largo de los años”, comentó Banegas con una voz cargada de emoción. “Este valle del Aguán ha sido masacrado. Hemos luchado y seguimos en riesgo. El gobierno nos dice que no olvidemos que somos resistencia, pero hasta ahora no ha hecho nada. Esperamos que la voluntad política se traduzca en acciones concretas para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos”.