Policías salvadoreños en red que asesinó a cientos de personas

Como militar retirado, Leñador no tuvo muchas dificultades para contactar ni con amigos policías ni con amigos militares. Se organizaron y convocaron a sus colegas empresarios. Juntos decidieron, dice, “darle seguimiento a los extorsionistas”. Cuando se le pide que precise en qué consistía esa operación de “dar seguimiento” a los extorsionistas y qué hicieron con ellos, Leñador es difuso, ambiguo y se contradice. Rápido prefiere pasar a contar que luego de esa primera y difusa “operación” comenzaron a buscarlo otros amigos que estaban padeciendo el mismo problema. Esta vez ya no eran solo del mismo rubro que él, lo buscaron ganaderos y agricultores para que les “asesorara” sobre cómo enfrentar la situación. “Asesorar” es el verbo que Leñador usa para referirse a sus actividades. No era una ocupación habitual, y además, según él cuenta, no cobraba nada por estos “servicios”. En estos menesteres descubrió y conoció a otros empresarios y a exmilitares y policías en servicio que se dedicaban a cazar extorsionistas y perseguir bandidos en el oriente del país. Sin embargo, tanto Leñador como sus colegas sabían que su pretensión era cazar a un depredador poco conocido, a un animal de muchas cabezas.

El grupo de Leñador fue el inicio y sirvió de inspiración para que luego surgieran células de exterminio similares en diversidad de lugares del oriente salvadoreño. Aunque no había una cabeza como comando general, sí había una interacción suficiente con la organización fundada por Leñador para coordinar operaciones.

Leñador es uno de los miembros fundadores del grupo de exterminio en San Miguel. Cuenta que su vinculación con aquellos amigos inició luego de pasar una década extorsionado por una célula de la Mara Salvatrucha 13. Leñador es dueño de un próspero negocio en la periferia de la ciudad. Cada mes, desde el año 2005, dice Leñador, pagó una cuota que varió desde los 200 hasta los 2 mil dólares. Pero no fue el hastío de la extorsión lo que lo empujó a vincularse con los que luego serían conocidos como Los Exterminio, sino una llamada que recibió una tarde a finales de 2014.

“Los cabrones querían aguinaldo. 3 mil dólares extras aparte de los 2 mil mensuales que me estaban pidiendo. Me dijeron que ya sabían dónde trabajaba mi esposa y dónde estudiaban mis hijos. Me mandaron una foto de ellos en la calle. Los tenían vigilados. Entonces dije ya basta”, recuerda Leñador. En ese momento, dice, empezó el germen de lo que terminaría siendo un grupo de “limpieza social”.

Así, Leñador terminó siendo fundador de un grupo de exterminio que operó durante mucho tiempo gracias a las características que se le imprimió. Fundó una organización que no solamente tenía un brazo armado para poder seguir su razón de ser -hombres dispuestos a matar-, sino que también requería de logística para poder localizar con precisión los blancos de sus ataques, de cobertura para poder ejecutar sus asaltos sin sufrir mayores contratiempos, y de impunidad para poder cometer cientos de asesinatos durante años y sin castigo. Dicho de otra forma: fundó una organización que requería -y obtuvo- colaboración extraoficial de agentes del Estado.

“Mi primer acercamiento fue por el coronel de esta zona”, explica Leñador. “Mi amistad con él empezó cuando me pidió ayuda… Yo le presté un camión. Con el tiempo él se enteró de mi problema y un día me habló en confianza: Mire, yo ando en esto y lo que le pasa a usted me pasa a mí, me dijo”.

Sintiéndose protegido nada menos que por la Fuerza Armada, Leñador se dio a la tarea de guiar a Los Exterminio por varias localidades del oriente de El Salvador, lugares que él conocía por la naturaleza de su trabajo, que es lidiar con muchos ganaderos y pequeños empresarios de toda la zona. “Empezamos por mi colonia. Ahí empezamos limpiando todo aquello. Yo introducía al lugar a la patrulla por la noche y los llevaba a las casas de los pandilleros”, recuerda. Una vez dio por limpio su propio vecindario, Leñador y sus cómplices extendieron sus operaciones: “Después seguimos con otras colonias y por último nos íbamos a meter a otros cantones. Ubicamos a un montón de esos malditos. Yo calculo que a unos veinte o treinta, quizá”. Dice que “los ubicaron”, como un eufemismo para no pronunciar que les asesinaron.

Leñador y sus colegas no hacían esto como práctica habitual, ni se dedicaban a esto a tiempo completo, sin embargo habían generado una red de contactos y un modus operandi que fácilmente se podía montar una operación en caso de ser necesario.

El monstruo al que pretendían acorralar lo constituían varias facciones de la pandilla Mara Salvatrucha 13. Una estructura de múltiples liderazgos y bastante atomizada en un país que en 2015 sufrió más de 6 mil 600 homicidios, la gran mayoría atribuibles a las tres principales pandillas. Ese estallido estaba relacionado con el fin de la tregua que esas organizaciones pactaron en 2012 con el gobierno del presidente Mauricio Funes. El grupo que fundó y que lideró Leñador salió a la busca de los pandilleros y sus colaboradores con esta narrativa: son una plaga y, como plaga, hay que eliminarla.

Al poco tiempo, sin embargo, aquel proyecto se descarriló y se perdió de vista el propósito original para dedicarse a una variedad de crímenes. El origen del descarrilamiento estuvo, dice Leñador, en el origen del financiamiento externo que recibía la organización.

“Pronto aquello se empezó a degenerar. El problema es que como para operar se necesita dinero y muchas veces eran hermanos lejanos los que mandaban cien, doscientos, trescientos dólares, que se ocupaban para gasolina, carros, munición… usted sabe…. Pero de pronto algún hermano lejano decía “aquí le mando este dinerito extra pero quíteme a fulano”. Ya era una cosa más personal”, dice Leñador.

Ahora Leñador huye de la misma organización de la que fue fundador. Dice que luego de varios operativos que desarticularon el corazón de la estructura, producto de las investigaciones de la Fiscalía, en la organización surgieron sospechas. Y hubo quienes sospecharon de él porque él nunca fue señalado y mucho menos acusado. “Yo tengo investigadores dentro de la Policía que me han contado que hay supuestos testigos que me quieren echar de cabeza a mí. Y todo porque yo no he salido con mis manos manchadas”. Asegura que ya escapó varias veces de la muerte. “No es una vez que me han intentado matar en estos años. Pero hay un Dios que me protege. Y yo también que me defiendo”, dice, mientras toca su “raja de leña”, la escopeta que siempre lleva consigo.