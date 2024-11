En la colonia 10 de Octubre apoyan el cerco de seguridad, aunque vulnere derechos humanos

“Que Dios me perdone, pero si las personas que no andan haciendo nada bueno tienen el valor de violar los derechos humanos de otra persona que sí anda trabajando conforme a la ley, ¿por qué a ellos no se les puede hacer nada y a la gente que anda trabajando en su sano juicio sí?”, fueron las palabras de Aydé Machado, una mujer de 38 años que apoya fielmente el régimen de excepción implementado por el presidente inconstitucional, Nayib Bukele, desde marzo de 2022, y que a pesar de haberle pedido perdón a Dios, no tuvo ningún problema en expresar que no pasa nada si bajo esta medida se violan los derechos de las personas.

Frente a su casa y bajo la sombra de un árbol, Aydé coloca su venta de café con pan que ofrece todos los días a los vecinos y demás personas que pasan por la zona. El reloj marca las 4:00 de la tarde de este 29 de octubre, y a unos cuatro metros, ante la mirada de varios policías que estaban en un microbús, ella accedió a conversar con esta revista sobre el cerco de seguridad con 2,000 soldados y 500 policías que se instaló por orden de Bukele en la colonia 10 de Octubre, en el distrito de San Marcos, en San Salvador Sur. Un operativo que, según el presidente de facto, se ejecutó porque tenía información de inteligencia policial sobre supuestos miembros de pandillas que se estaban reagrupando en esa colonia.

Aydé coincidió con la versión de las autoridades y aseguró que en los últimos días vieron a jóvenes con supuesta apariencia de pertenecer a pandillas. Agregó que uno de los delitos que había incrementado en la zona era el hurto de vehículos, esto a pesar que a menos de 200 metros se encuentra la delegación policial.

Además de estar a favor del cerco de seguridad, la vendedora también apoya la continuidad del régimen de excepción, a pesar de que desde su entrada en vigencia en marzo de 2022, han ocurrido cientos de violaciones de los derechos de los salvadoreños. Organizaciones no gubernamentales como Socorro Jurídico y Cristosal han denunciado procesos judiciales en los que no se cumple el debido proceso, además de capturas arbitrarias por parte de policías y soldados a quienes sus jefes han nombrado “jueces de la calle”. GatoEncerrado también ha documentado y publicado casos de graves violaciones a los derechos humanos en este contexto.

Aydé incluso se cuestiona por qué habría que tener algún tipo de consideración cuando los miembros de las pandillas hicieron daño a la población.

“Yo creo que violar mi derecho es que esté aquí tranquila haciendo mi trabajo y venga alguien de repente a querer perjudicarme, ahí si está violando mi derecho. Pero si viene la autoridad y lo pone en su lugar eso no es violar su derecho, porque el derecho él lo pierde cuando comenzó a molestarme a mí. Gracias a Dios que hacen esto y sería bueno que al final sea en todos los lugares, que vayan así y que no bajen la guardia”, concluyó Aydé.

En la 10 de Octubre, una colonia que surgió como un asentamiento de personas damnificadas del terremoto del 10 de octubre de 1986, hay más personas que comparten los pensamientos y opiniones de Aydé sobre el régimen de excepción y el cerco de seguridad que implementó Bukele.