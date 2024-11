El estado de excepción hondureño: sin éxito, pero con víctimas

Dos meses después de presentar denuncias contra los policías que detuvieron a su hijo, don Tomás (padre de Junior) fue asesinado el 9 de junio al salir de su casa. Las autoridades no han revelado ningún detalle de ninguna investigación sobre este crimen. En Honduras, la tasa de impunidad alcanza el 80 % en los crímenes denunciados. Wendy Patricia teme y sospecha que el asesinato de su esposo podría estar relacionado con las denuncias que interpusieron contra los policías por la desaparición de su hijo Junior.

La desaparición de Daniel Castellanos, un joven de 26 años, residente en la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula, sigue un patrón similar. A las tres de la madrugada, hombres armados en un vehículo Hilux saltaron el portón de su casa, donde Daniel se encontraba junto a su esposa y sus tres hijos: de 5, 3 y 2 años.

“A las tres de la mañana, sacaron a mi hijo de la casa. Los hombres que llegaron estaban fuertemente armados y vestían chalecos de la Dipampco. Lo sacaron incluso en bóxer, ya que él estaba durmiendo con su familia. Desde ese momento he buscado en hospitales, en la morgue, en las postas policiales e incluso he recorrido barrios y colonias preguntando si alguien sabe algo de él”, cuenta Karina Melara, madre de Daniel.

A la mañana siguiente de la captura, los vecinos confirmaron que fueron hombres armados con chalecos de la Dipampco quienes se llevaron a Daniel. “Por eso fui primero a esta sede policial a preguntar por el paradero de mi hijo. Al llegar, uno de los agentes me dijo: ‘madre, ya no lo busque, él está muerto’. Le pregunté por qué me decía eso; si ellos no lo detuvieron, ¿cómo lo sabía? Y él insistió que ya estaba muerto. No me siguió diciendo nada más”, recordó Karina, con rabia.

Ambos casos han sido registrados por la Pastoral Social Cáritas, una organización católica que acompaña denuncias de violaciones a los derechos humanos en Honduras, y que en el marco del estado de excepción ha registrado un patrón similar en estas desapariciones de jóvenes.

“Este decreto que establece el estado de excepción crea un contexto propicio para violaciones a los derechos humanos. Lo más preocupante es que se permite la captura basándose únicamente en la sospecha, lo que se convierte en un cheque en blanco para que los cuerpos de seguridad actúen sin supervisión, lo que puede facilitar arbitrariedades. Esto es grave, ya que en Honduras las fuerzas de seguridad son altamente cuestionadas por su accionar. Con un decreto que les permite realizar allanamientos sin orden judicial y en cualquier momento, sin hora establecida, además de detener sin pruebas contundentes, la situación se vuelve extremadamente peligrosa”, afirma Carlos Paz, director de la institución.

Lo dicho por Paz se ve respaldado por un reciente requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, que involucra a 11 agentes de la Dipampco, que el 13 de noviembre de 2023, hicieron un allanamiento en la vivienda de dos personas originarias de Filipinas, sin contar con una orden judicial, y les robaron pertenencias, los golpearon y amenazaron.

Por el hecho ocurrido en el municipio de Villanueva, Cortés, a los policías se les presume responsables de los delitos de allanamiento por funcionario público, robo con violencia e intimidación agravada continuada, privación ilegal de la libertad, tortura, asociación para delinquir, falsificación de documentos públicos y falso testimonio.

Según la denuncia, a uno de los filipinos lo llevaron a un lugar donde se recolecta basura, lo tiraron al suelo, boca abajo, le implantaron armas y drogas, emitieron un informe de investigación y lo detuvieron por tráfico de droga, porte ilegal de armas de fuego de uso permitido y uso prohibido.

El juez que conoció el requerimiento fiscal desestimó la acusación, pero ordenó la investigación de dichos hechos a través de la Fiscalía de Derechos Humanos y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). El caso se mantiene ahora en reserva y no es posible conocer su evolución.

Otro de los casos que logró documentar este equipo de periodistas se dio el 30 de noviembre a las 10.30 de la noche, cuando agentes de la Dipampco realizaron un operativo en un negocio de venta de bebidas alcohólicas propiedad de una mujer trans en la colonia Rivera Hernández. En ese operativo se detuvo a la dueña del negocio y a un cliente de 23 años. Casi un año después, las familias buscan información. La policía niega cualquier acusación.

La dueña del local y también activista por los derechos de la comunidad trans, Cristina Portillo, lleva ya un año desaparecida tras el operativo policial. Lilibeth, hermana de Cristina, asegura que no ha tenido respuesta de ningún organismo oficial: ni la Policía ni la Fiscalía ni la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Lilibeth, que estaba en el bar la noche en que Cristina desapareció junto a hombres con distintivos de la Dipampco, cuenta que entraron a eso de las diez de la noche y destrozaron el lugar. Asegura que, acostumbrada a que policías llegaran exigiendo cajas de cervezas para dejarlas trabajar, les ofreció llevarse cuantas botellas quisieran. Preguntaron por la droga. Ella les dijo que no tenía idea de qué hablaban. Le arrebataron el teléfono y lo revisaron, así como el de los clientes, a quienes fotografiaron. Lilibeth asegura que enviaban las fotos a un chat, hasta que un policía dijo “este es”, y sacaron a un joven a quien conocían como Joshua. Después de eso, dice Lilibeth, preguntaron por el nombre legal de su hermana, que entonces apareció en escena y se identificó. Se la llevaron junto a Joshua y gritaron a su hermana que la buscara en la delegación cercana al Estadio Morazán. Desde entonces, Lilibeth no ha obtenido respuesta de su hermana en ninguna de las oficinas que ha visitado. Asegura que la persiguen y merodean los lugares donde duerme. Ha empezado a perder la esperanza de encontrar viva a Cristina.

Para este reportaje se buscó por vías oficiales una explicación de algún vocero de la Dipampco o de la Policía, pero no hubo respuesta a las múltiples solicitudes.