La balada inconclusa de Hortensia

Bueno, sin más preámbulo, aquí te cuento mis impresiones de la película. Llegué a una sala de cine de un centro comercial de San Salvador, el primer día de proyección de la película. Me encontré con una sala casi vacía, yo diría que estaba entre un 25 a 30 por ciento de su capacidad. Quiero creer que se debió a que la presentación era la de la 1:00 de la tarde. Me llamó la atención que había muchos adultos mayores en la sala y tan solo unos cuantos jóvenes.

En esta película, Yúdice interpreta a Alex, quien en la historia y guion es un famoso, reconocido y exitoso comediante salvadoreño, conocido por su interpretación del personaje cómico La Tenchis. Hasta aquí todo bien en la historia que nos quieren contar. En la película, Alex es un narcisista egocéntrico que descuida a su esposa y a sus hijos y se entrega a un estilo de vida hedonista de fiestas, drogas e infidelidades. Es decir, es la típica historia de alguien que lo tiene todo: una esposa hermosa que lo ama y siempre está ahí para él, unos hijos maravillosos, un gran amigo... pero él prefiere las excentricidades, hasta que un trágico accidente hace que se dé cuenta de todo lo que tiene y eso hace que se transforme en alguien mejor. Me recuerda un poco a la película de Mentiroso Mentiroso (liar liar) protagonizada por Jim Carrey.

Introducción:

Entonces a lo que vinimos, (alerta de spoiler). La película inicia con escenas de La Techis y de su trayectoria en la televisión Salvadoreña. En este punto tengo que mencionar que esta película no es biográfica de Yúdice como La Tenchis. Después de esta introducción con la Tenchis, conocemos al siempre maquillado Alex (cuando vean la película lo entenderán). Alex es el comediante que le da vida al personaje de La Tenchis en la película. Este Alex es un tipo pedante, divo, que trata mal a sus fans y al canal de televisión y a sus empleados, incluyendo a su manager y mejor amigo (Francisco Gattoro). Este mejor amigo, para decirlo de alguna manera es como el Sam de Frodo; o sea, es el personaje que ayuda al protagonista a darse cuenta que está errado y que a pesar de haber sido tratado mal, sigue a su lado y ayuda a trascender al protagonista. Es el amigo fiel.

Después de un arrebato y de una reunión con los productores del programa de La Tenchis, en la que quieren renovar el contrato con algunas condiciones, Alex en su arrogancia se mete al set donde están rodando una película y donde vemos el minuto de actuación de Luciana Sandoval. Se roba un carro y se va a toda velocidad por las calles de San Salvador y luego sucede lo que tiene que suceder, se accidenta y queda en coma en un hospital. Es aquí cuando conocemos al personaje de La Hortensia, que no es La Tenchis, pero que supongo que está basado en ella. Esta Hortensia es una mujer de una casa cualquiera de El Salvador, que tiene un marido machista, borracho y violento y que como era de esperarse, al buen estilo del humor salvadoreño, se hace chiste de todo eso, al igual que hacer chistes estereotipados del hecho de tener un cuerpo de mujer, siendo hombre. Por ejemplo, orinar parado siendo mujer. Realmente es algo que no me sorprende, es lo mismo que veríamos en un show de La Tenchis o de cualquier “humorista”, comediante o payaso de esos que se suben a las unidades del trasporte colectivo. Pero, en fin.

Desarrollo:

Algo que puedo destacar en el transcurso de esta trama es cuando el personaje de Hortensia comienza a darse cuenta de sus errores y comienza a hacer lo posible para rectificar sus errores. En esta parte de la historia es cuando nos vamos encontrando con una serie de personajes interpretados por actores y actrices salvadoreñas, que en lo personal me gustaron mucho. También quiero destacar que aunque no soy fan del humor de este estilo de La Tenchis, creo que Yúdice sin ser actor de cine hizo un buen trabajo, se nota el amor y esfuerzo que le puso al proyecto.

Otra cosa grata de la película es su soundtrack. Escuchamos música de Adrenalina y descubrí una canción llamada “La Ciudad” del artista Memo, se las recomiendo.