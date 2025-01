Bukele califica de “mentira apocalíptica” el impacto negativo de la minería metálica

GatoEncerrado habló con los economistas Rafael Lemus y Julia Evelyn Martínez, quienes externaron que la medida impulsada por Bukele es “populista” y alertará al Fondo Monetario Internacional (FMI) de que el gobierno salvadoreño no cumplirá con los ajustes fiscales que forman parte del acuerdo técnico que anunciaron el pasado diciembre para acceder a un financiamiento de $1,400 millones.

“¿Cuál será la reacción del directorio del FMI que se reunirá en febrero para analizar el préstamo de apoyo a la estabilidad financiera y fiscal del gobierno?, no me extrañaría que tanto el FMI como las calificadoras de riesgo crediticia no vean con buenos ojos esta medida populista, ya que podría ser un indicador de que el Gobierno de El Salvador tendrá problemas para ejecutar el programa de austeridad fiscal comprometido con el FMI, debido a que este es un gobierno que toma medidas improvisadas y populistas basadas en el estado de la popularidad del presidente”, señaló Martínez.

La economista también indicó que se trata de una medida desesperada y de último momento por parte de Bukele para “recobrar la narrativa del milagro económico” que ha prometido poner en marcha durante su segundo mandato inconstitucional.

Al no tener conocimiento del origen de los fondos para financiar el pago de los recibos de agua y luz del mes de enero para 1.8 millones de personas —porque Bukele no lo explicó en conferencia de prensa y no están incluidos en el Presupuesto General de la Nación— el economista Rafael Lemus advirtió que esos fondos saldrán de más deuda y que, según estimaciones, el gasto rondará los $100 millones.

“Hoy lo que viene es que el apretón con el Fondo Monetario tendrá que ser más fuerte, porque ese gasto hay que pagarlo, esos $100 millones los han tomado de deuda, sin ninguna duda, porque en dos semanas usted no recoge impuestos para decir que tiene un excedente y, además, eso no está en el Presupuesto (2025), entonces, si no está en el presupuesto y no está en ingresos extraordinarios ¿qué es? es deuda, y peor sin modificar el presupuesto y ya gastando, al estilo que hace el presidente: un gran desorden”, criticó Lemus.

Para el experto, si el gobierno de verdad quería ayudar a la gente más pobre, existían otras opciones que no fueron consideradas como viables, a pesar de que son medidas de beneficio a largo plazo para la ciudadanía, como la construcción de escuelas.

“Ese uso alternativo tendría, por ejemplo, construir 200 escuelas de medio millón de dólares o 100 escuelas de un millón de dólares cada una, muy bien equipadas, con buena infraestructura. Eso ya es una inversión para largo plazo que la población se beneficiaría con educación con condiciones mínimas, algo que hoy en día no tienen la mayoría de escuelas. Además, otro uso alternativo, allí está la gente en situación de pobreza extrema que ha crecido, tenemos más de 600,000 gentes que están en situación de pobreza extrema, es un buen momento para ayudarles a ellos, pero no, se decidió hacer una piñata de un millón 800 mil hogares”, lamentó Lemus.

Además, el economista explicó que no tiene lógica hacer un gasto tan exorbitante cuando en un par de semanas el gobierno pretende firmar con el Fondo Monetario Internacional el apalancamiento de $1,400 millones. “Es una señal clara de que es un gobierno que no tiene disciplina fiscal”, algo que no pasará desapercibido por el FMI, cuestionó Lemus.

La economista Julia Evelyn Martínez concluyó que Bukele ha tomado medidas urgentes ante la reducción del apoyo popular que está teniendo por aplicar un conjunto de medidas “erráticas y discrecionales”, como la aprobación de la Ley General de Minería Metálica, los despidos masivos en el sector público, los desalojos de los vendedores ambulantes, la destrucción ambiental para ejecutar megaproyectos como la construcción del Aeropuerto del Pacífico, la falta de la recolección de la basura, entre otras situaciones que están afectando a la ciudadanía.