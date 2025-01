Muere expresidente Mauricio Funes en el exilio y con condenas pendientes por corrupción

Funes era un destacado periodista en la televisión salvadoreña por su valentía y agudeza al entrevistar y acorralar a los gobernantes de turno. Era crítico de la realidad nacional y ocupaba su posición para cuestionar al poder económico y político del país. Con eso se ganó la confianza de la población que ya estaba cansada de cuatro gobiernos de Arena (20 años) en los que hubo privatizaciones, corrupción y desprecio por los pobres.

Con ese panorama, Funes se presentó como un político diferente y honesto, que de la mano del FMLN —la guerrilla que libró una guerra para defender a los pobres— iba a gobernar para mejorar las condiciones de los más vulnerables.

“Nosotros no tenemos el derecho de equivocarnos, repito, nosotros definitivamente, no tenemos el derecho de equivocarnos. Un largo camino ha debido recorrer el pueblo salvadoreño para llegar a este día. Ningún esfuerzo, ningún sacrificio ha sido inútil, es hora de emprender un camino nuevo de plena convivencia en democracia. No tenemos, por tanto, el derecho de traicionar nuestros sueños, ni de errar el camino”, dijo Funes, el 1 de junio de 2009, tras su juramento presidencial. Y la población explotó en aplausos, llena de esperanza.

Pero los aplausos duraron poco. La esperanza se esfumó cuando la población se enteró de la corrupción y de las alianzas que Funes hizo con gente de la derecha a la que antes criticaba. Así que al entregar la Presidencia se fue exiliado, sin el apoyo de las masas que lo eligieron y lo veían como su salvador.