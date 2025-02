Trump y el gran garrote en América Latina: ¿Un tiro por la culata?

El asunto no pasó a mayores, pues Colombia muy pronto terminó por aceptar todas las exigencias estadounidenses. Pero más allá de la imprudente improvisación de Petro, que desautorizó los vuelos cuando ya estaban en el aire, el episodio dejó en claro que Trump no ahorrará ningún recurso para imponer su voluntad en el subcontinente.

Por otro lado, la política migratoria de Trump se contradice con otro de sus objetivos, ya que afectaría a la economía estadounidense. La mayoría de los indocumentados trabajan en sectores claves como la construcción, la agricultura y los servicios. Meyer señala que el primero puede ser uno de los más afectados ante los desastres naturales del último año. “Tanto el sur por los huracanes como Los Ángeles por los incendios necesitan mucha mano de obra para la reconstrucción”.

Sobre este punto, Murillo aclara que Trump argumenta que no tienen por qué ser indocumentados, que podrían llevar a trabajadores con permisos temporales. Pero no es un planteamiento fácil de ejecutar, “porque el costo de la fuerza de trabajo subiría y habría escasez, al menos en el momento de la transición”, dijo a CONNECTAS.



Todo termina en un círculo vicioso: miles de latinoamericanos migran a Estados Unidos en busca de un “sueño americano” que no pueden alcanzar en sus países. Por ello, tomar medidas que profundicen los problemas socioeconómicos de sus países, solo aumentarán las razones para migrar. Es decir, a mediano plazo la mano dura puede ser contraproducente para Estados Unidos. “Es importante pensar que las personas indocumentadas pagan impuestos y contribuyen a nuestro sistema de seguro social, del cual nunca van a recibir el beneficio”, reflexiona Meyer. Ciertamente, según un análisis del Instituto de Fiscalidad y Política Económica, de tendencia de izquierda, al que hace referencia una nota del diario The New York Times, en 2022 los indocumentados aportaron 25.700 millones de dólares en impuestos al Seguro Social. El mismo Instituto calcula que los trabajadores indocumentados pagaron en impuestos un total de 96.700 millones de dólares.

“También es importante reconocer que Estados Unidos tuvo una recuperación económica después de la pandemia mejor que otros países, justamente por lo que ha sido la entrada de muchos migrantes”, agrega Meyer. Además, para América Latina el impacto sería enorme, porque las remesas sobre todo en México y Centroamérica son una parte muy importante de la economía.