Riñas al interior de Arena aceleran su declive

En el otro rincón del cuadrilátero está la diputada Marcela Villatoro, quien exige que Saade transparente el manejo de $2.7 millones recibidos por el partido, en concepto de deuda política, tras las elecciones generales de 2024. La “deuda política” es el nombre que se le da al dinero público que el Estado debe entregar a los partidos políticos que participan en elecciones para que se financien y sean independientes, según lo establece el artículo 210 de la Constitución de la República.

Desde ambos lados del ring hay militantes y funcionarios del partido que apoyan a uno en contra del otro en los ataques e insultos que se hacen públicos a través de las plataformas de redes sociales. Estas rivalidades no se resuelven en casa, sino en la plaza pública.

Saade, quien no concedió una entrevista a esta revista y se ha limitado a ventilar la pugna en la plaza pública, reaccionó ante las exigencias de la diputada. En un comunicado, difundido en redes sociales, señaló que Villatoro no está informada del manejo del dinero porque no participa en las reuniones del Coena, además la acusó de no transparentar la planilla de empleados y asesores que tiene la fracción de Arena en la Asamblea Legislativa. La funcionaria, a quien según los estatutos del partido le corresponde asumir el cargo de directora de Asuntos Políticos por ser jefa de la fracción legislativa, respondió que no es convocada a las reuniones.

Sobre la acusación de que no es transparente, la diputada explicó a esta revista que ya hizo pública su planilla de empleados a través del sitio web de la fracción legislativa de Arena. Pero, al revisar esa página, GatoEncerrado encontró que los montos de los salarios de cada uno de los empleados de la fracción no fueron transparentados, solamente sus nombres y cargos.

“Nosotros publicamos, desde el mes de julio (2024), quiénes eran las personas que conforman nuestro equipo. Publicamos todas las actas que nos entregaron por parte de la Junta Directiva (de la Asamblea), cuáles eran los presupuestos asignados. A mí, Carlos Saade la única vez en todo el año (pasado) que me convocó fue para que yo le explicara cómo iba a funcionar la fracción y yo tuve una reunión con el Coena en pleno el 2 de septiembre (2024), cuando él estaba sentado conmigo y vio quiénes eran las personas que conformaban la fracción, los Currículum Vitae de ellos, los cargos que desempeñaban dentro de la fracción, él tiene pleno conocimiento de todo. Milagro Navas (alcaldesa de La Libertad Este) estaba allí, también Verónica Henríquez, que es miembro del Coena; allí estaba Mario Calderón que es miembro del Coena; allí estaba Eduardo Lacayo, miembro del Coena y también el director de Asuntos Económicos del Coena”, explicó Villatoro a GatoEncerrado.

Para la diputada, estos roces que se han ventilado públicamente pueden terminar en su expulsión. En un escenario así, el partido perdería a su jefa de fracción legislativa. En otras palabras, Arena quedaría con un diputado, una alcaldía y metiendo el acelerador a su propio proceso de extinción.

“Si me van a sacar (de Arena) por hacer lo correcto, no me importa, porque yo voy a decir la verdad, le guste a Carlos Saade o no le guste, pero el que va a salir con las puertas para atrás va a ser él. En este momento la que se ha dado duro por el país y la que ha dado la cara por Arena soy yo. Él se va conmigo, yo no me voy a ir sola”, comentó Villatoro sobre una posible expulsión de Arena.

Más allá del tema económico y falta de transparencia, son un cúmulo de razones las que han llevado a Villatoro y Saade al cuadrilátero por el que pasa buena parte del futuro de Arena. La diputada ha estado en desacuerdo y ha cuestionado decisiones internas como la expulsión de algunos miembros, imposición de sanciones, gasto en viajes, el silencio y postura tímida del partido de derecha en temas que afectan al país, como la reactivación de la minería, y que decisiones importantes estén a cargo de un grupo reducido de personas.

La inconformidad se ha trasladado incluso a miembros de la dirigencia de Arena, una señal más de la división interna que atraviesa el partido y que podría derivar en la remoción de Carlos Saade al frente del Coena. Su función como presidente de ese organismo inició en marzo de 2023 y culminará en septiembre de 2025, pero Villatoro no descarta que los miembros inconformes con Saade promuevan la creación de un Coena transitorio antes de que la actual dirigencia concluya su periodo.