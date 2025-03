El objetivo del gobierno es criminalizar el derecho a organizarse: BPR

El defensor de derechos humanos, Fidel Antonio Zavala —quien demandó formalmente al viceministro de Seguridad Pública y director general de Centros Penales, Osiris Luna, y a otros dos directores de cárceles, por cometer torturas, corrupción, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes—, fue capturado por la Policía y la Fiscalía, la tarde del 25 de febrero, mientras se encontraba en las oficinas de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), de la que es vocero.

La Fiscalía informó que Zavala será procesado judicialmente junto a líderes comunitarios de la Hacienda La Floresta, ubicada en el distrito de San Juan Opico, por pertenecer a una supuesta “red de estafadores”. Tras las capturas y los allanamientos a las oficinas y viviendas de los defensores y líderes comunitarios, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) señaló públicamente que este es un caso fabricado por el Gobierno de Nayib Bukele con el objetivo de criminalizar y perseguir a quienes se organizan para denunciar violaciones a derechos humanos, arbitrariedades y torturas cometidas por los agentes y funcionarios del Estado salvadoreño. El mismo Zavala dijo, a periodistas que presenciaron su captura, que le estaban inventando delitos para callarlo. Esos “delitos inventados”, según explicó antes de subir esposado a un vehículo policial, son: agrupaciones ilícitas, hacerse pasar por abogado y comercialización ilegal de terrenos en La Floresta.

“Consideramos que este acto de la Fiscalía y del gobierno de facto de Bukele, en San Juan Opico, no es más que una acción que se suma a toda la lógica de persecución política impulsada por el gobierno, que además tiene la intención de intimidar y tratar de acallar las voces de quienes están al frente de las denuncias de los graves retrocesos democráticos y políticos que ahora sufre nuestro país”, expresó Marisela Ramírez, integrante del equipo de conducción del BRP.

Antes y después de los allanamientos, una veintena de personas fueron detenidas en la comunidad, incluida una mujer embarazada. Entre ellas, Medardo Rodríguez y Alejandra Cañas, líderes de la comunidad La Floresta, quienes fueron los primeros capturados, el pasado 9 de febrero, y son acusados por el supuesto delito de comercializar ilegalmente lotificaciones o parcelas, además de limitación ilegal a la libre circulación y agrupaciones ilícitas.

La Fiscalía también publicó, en su cuenta de X, que tanto Zavala como los líderes comunitarios pertenecían a una “asociación ilícita”, debido a que UNIDECH no tiene personería jurídica. Tras esa publicación, dirigentes de la organización aclararon que esta acusación contradice el artículo 7 de la Constitución de la República que establece que cualquier habitante de El Salvador tiene “el derecho a asociarse libremente para cualquier objeto lícito”.

“Tener una organización de HECHO no la convierte en ser asociación ilícita porque las funciones no era cometer ningún delito, esto es una prueba de criminalizar la lucha social y la libertad de asociarse, somos miles de movimientos que existen en El Salvador que no están legalmente inscritos porque el mismo Gobierno de Bukele impide el funcionamiento o su inscripción por la persecución política que ejerce”, publicó el UNIDECH.