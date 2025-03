Los escritos del Tribunal de Sentencia llegaron a los domicilios de los cinco ambientalistas en la segunda semana de febrero. Uno de ellos estaba dirigido a Antonio Pacheco, fundador de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta.

Pacheco hizo una de sus últimas apariciones públicas el 23 de diciembre de 2024, cuando, en libertad, protestó contra la minería metálica afuera de la Asamblea Legislativa, mientras los diputados oficialistas se preparaban para revertir la prohibición minera vigente desde 2017. Él alzaba su voz en defensa del territorio, una lucha histórica de las comunidades del norte de Cabañas.

Entre el 11 de enero y 23 de agosto de 2023, Pacheco estuvo detenido, sin acceso a sus familiares ni abogados, según denunciaron organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Junto a él también fueron arrestados Pedro Rivas, Miguel Gámez, Alejandro Laínez y Saúl Rivas, los otros cuatro líderes comunitarios de Santa Marta.

Alfredo Leiva, vocero de ADES y habitante de la comunidad, califica las acciones de la Fiscalía como “drásticas”. Esta nueva “excusa”, explica, servirá para presionar a las familias de los criminalizados. “Ni Santa Marta ni las familias son responsables de la decisión que los compañeros han tomado”, afirma, en referencia a la protesta contra esta nueva audiencia.

Leiva también teme una nueva ola de capturas y persecución contra otros liderazgos de Santa Marta. Recuerda que el 11 de agosto de 2023, bajo el gobierno de Bukele, la comunidad fue militarizada. Además, denuncia que personal de la Fiscalía, agentes de inteligencia del Estado y vehículos sin placas merodean con frecuencia en la zona, incluso durante la noche y la madrugada.

Actualmente, el Socorro Jurídico Humanitario para El Salvador registra la captura de 34 personas defensoras de derechos humanos en el marco del régimen de excepción, creado con el argumento de perseguir a las pandillas, pero que, según denuncias, está siendo utilizado contra voces disidentes.

“Ahora mismo no hay garantías de nada. Los jueces están como pasapapeles”, señala Ingrid Escobar, directora de la organización. Para ella, en este momento, defender los derechos humanos implica un riesgo tanto para las personas como para sus familias.

Escobar reconoce un patrón en los casos de persecución a personas inocentes: muchas optan por irse del país porque no tienen garantías de un debido proceso."Se van para no morir en prisión y no sumarse a las más de 370 víctimas (personas muertas dentro de las cárceles desde el 27 de marzo de 2022, fecha en que inició el régimen de excepción)”, sentencia.

Sonia Rubio, abogada, investigadora y académica, coincide con Escobar en que las garantías legales se anulan frente al “desmantelamiento del Estado de Derecho” y la “neutralización del principio de separación de poderes". Explica que la criminalización es el uso indebido del poder punitivo del Estado mediante la “manipulación del derecho penal”, con el fin de neutralizar la acción de las personas defensoras ambientales, enviar un mensaje de advertencia a quienes defienden derechos o disienten políticamente y estigmatizar a los defensores de derechos humanos, despolitizando su lucha y equiparándolos con delincuentes.

Rubio también identifica otros patrones en la judicialización de personas defensoras de derechos humanos, como “la reversión de los procesos sin argumentos por parte de las cámaras penales”. Este es uno de los puntos que los cinco ambientalistas recalcan en su carta abierta: la decisión de los magistrados de anular el fallo absolutorio y ordenar un nuevo juicio “constituye una decisión política, no jurídica”.

El abogado Héctor Berríos, parte del movimiento antiminero en Cabañas desde 2004, sostiene que la resistencia vuelve a enfrentar “violencia institucional”, como en el pasado. Señala que la Fiscalía juega un rol clave en esta persecución. “Nosotros sabemos quién es Rodolfo Delgado y lo perverso qué es. Un mal manejo de este tema, para nosotros, trae consecuencias bastante graves”, afirma el también defensor ambiental.

Delgado fue impuesto como fiscal general por la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas, luego de la destitución irregular de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y del entonces fiscal general en mayo de 2021. Desde entonces, ha sido ratificado dos veces más en el cargo: en diciembre de 2021 y diciembre de 2024.

Hace más de 16 años, Delgado dirigió la Unidad Especializada de Delitos de Extorsión y Crimen Organizado de la Fiscalía entre 2004 y 2014. En 2009, cuando era jefe fiscal, atribuyó los homicidios de tres líderes comunitarios de Cabañas a rencillas con pandillas. Se trata de los asesinatos de Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, ocurridos en el contexto de la lucha contra la minería y las exploraciones de la canadiense Pacific Rim.

El 11 de enero de 2023, 14 años después de estos asesinatos, Santa Marta volvió a ser el epicentro de la criminalización del ambientalismo. “Después de décadas, nosotros estamos logrando una verdadera JUSTICIA. No nos vamos a detener”, publicó Rodolfo Delgado en su cuenta de X.