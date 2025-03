Todos somos mosaicos genéticos

Nuestra maquinaria de copia del ADN tiene muchas oportunidades de cometer errores en las células del esófago, el colon y la sangre porque se dividen constantemente. Pero las neuronas en el cerebro dejan de dividirse antes o poco después del nacimiento, por lo que los científicos asumieron originalmente que permanecerían genéticamente prístinas, dice Christopher Walsh, neurogenetista del Hospital de Niños de Boston.

Sin embargo, había indicios de que las mutaciones acumuladas a lo largo de la vida podían causar problemas en el cerebro. En 2004, investigadores informaron sobre un paciente que tenía la enfermedad de Alzheimer debido a una mutación presente solo en algunas células cerebrales. La mutación era nueva —no había sido heredada de ninguno de los padres—.

En 2012, el grupo de Walsh informó sobre un análisis de tejido cerebral que se había extirpado durante una cirugía para corregir el crecimiento excesivo del cerebro que estaba causando convulsiones. Tres de las ocho muestras tenían mutaciones que afectaban a un gen que regula el tamaño del cerebro, pero estas mutaciones no estaban presentes de manera constante en la sangre, lo que sugiere que aparecieron solo en una parte del cuerpo.

Hay un par de maneras en que las células cerebrales pueden obtener mutaciones, dice Lodato. Una mutación podría ocurrir en una etapa temprana del desarrollo, antes de que el cerebro estuviera completo y sus células hubieran dejado de dividirse. O, en una célula cerebral madura, el ADN podría ser dañado y no repararse adecuadamente.

Para 2012, el interés por las mutaciones cerebrales no hereditarias estaba en alza. Thomas Insel, director del Instituto Nacional de Salud Mental en ese momento, propuso que este tipo de mutaciones podrían ser la causa de muchas enfermedades psiquiátricas. Las mutaciones no hereditarias en el cerebro podrían explicar un enigma de larga data en las enfermedades neurológicas: por qué los gemelos idénticos a menudo no comparten diagnósticos psiquiátricos (por ejemplo, si uno de ellos desarrolla esquizofrenia, el otro tiene solo un 50 % de probabilidades de padecerla).

El mosaicismo ofrece “una respuesta muy convincente”, dice el neurocientífico Mike McConnell, director científico de la Fundación del Síndrome Lennox-Gastaut, en San Diego, una organización sin fines de lucro que apoya a las familias y la investigación de un tipo grave de epilepsia.

A principios de la década pasada, McConnell, Walsh, Lodato y otros comenzaron a catalogar mutaciones grandes y pequeñas diseminadas en el cerebro de personas que habían muerto. Registraron las deleciones y duplicaciones de genes individuales, de múltiples genes o de cromosomas enteros; detectaron segmentos cromosómicos completos que se habían trasladado a nuevos lugares en el genoma. Y, finalmente, Walsh, Lodato y sus colegas hallaron mil o más mutaciones de una sola letra en el código genético dentro de cada célula nerviosa de personas de unos 50 años. Ese último hallazgo “nos pareció completamente imposible”, recuerda Walsh. “Dudamos de nosotros mismos”.

Ante resultados tan sorprendentes, los científicos investigaron más a fondo. Analizaron 159 neuronas de 15 personas que habían muerto entre los cuatro meses y los 82 años de edad. Informaron que la cantidad de mutaciones aumentaba con la edad, lo que indica que los errores se acumulaban con el tiempo, al igual que en otras partes del cuerpo. “El cerebro es un mosaico, de una manera significativa y profunda”, dice Lodato.

Para explorar más a fondo ese mosaicismo, el Instituto Nacional de Salud Mental financió una serie de proyectos entre 2015 y 2019 que investigaban el mosaicismo del tejido cerebral en muestras, principalmente recolectadas después de la muerte y depositadas en bancos de tejidos, de más de 1.000 personas que eran neurotípicas o tenían afecciones como el síndrome de Tourette y el trastorno del espectro autista.

Las mutaciones de una sola letra fueron las más comunes, afirma McConnell, quien codirigió el proyecto. Los investigadores acumularon más de 400 terabytes de secuencias de ADN y otros datos, y generaron herramientas analíticas, creando una plataforma poderosa sobre la cual construir la siguiente ronda de estudios de mosaicismo cerebral. A partir de ese y otros trabajos, los científicos han vinculado el mosaicismo cerebral con enfermedades neurológicas como el autismo, la epilepsia y la esquizofrenia.

En el laboratorio de Lodato, los estudiantes de posgrado César Bautista Sotelo y Sushmita Nayak ahora están investigando cómo las mutaciones acumuladas pueden causar esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad paralizante también conocida como enfermedad de Lou Gehrig. Los genetistas pueden identificar una mutación conocida en solo alrededor del 10 % de los casos no hereditarios. Pero los nuevos datos sobre el mosaicismo sugieren que muchas más personas pueden tener mutaciones en los genes de la ELA en el cerebro o la médula espinal, incluso si no las tienen en el resto del cuerpo.

Esto es importante, porque los científicos están trabajando en terapias dirigidas a algunos de los más de 40 genes que, cuando mutan, causan ELA. En 2023, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el primer tratamiento de este tipo, que desactiva un gen de la ELA comúnmente mutado. Para que los pacientes sean elegibles para estas terapias deberán conocer sus mutaciones.

Por ello, señala Nayak, “somos firmes defensores de un cambio en la práctica actual de diagnóstico de la ELA”. En lugar de observar simplemente el ADN en una muestra de sangre, también se podrían examinar otros tejidos como la saliva, el pelo o la piel, en caso de que una mutación de la ELA surgiera durante el desarrollo de células que no dieron origen a la sangre, pero sí a otros tejidos del cuerpo.