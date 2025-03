El presidente de esa fundación, Raúl Ernesto Olivares, confirmó a GatoEncerrado que desde 2014 hasta 2016 tuvo vínculos empresariales con el ahora diputado de Nuevas Ideas y secretario de la Comisión de Hacienda, William Soriano. A pesar de haber compartido cargos directivos en una empresa llamada EPC Regional, que se dedica a vender paneles solares, Olivares asegura que no ve conflicto de intereses en que su “excompañero de la empresa” sea actualmente uno de los diputados que decide a quién y cuánto dinero público se asigna a fundaciones como Guerreros de Yeshua.

“No tenemos ningún tipo de relación. Todo surgió del hecho de que hace aproximadamente como diez años él trabajó conmigo. O éramos compañeros de trabajo. Entonces, en ese momento se tuvo la idea de constituir una empresa, es la que usted conoció como EPC Regional. Pero, en ese momento él acababa de terminar sus estudios en Taiwán y no tenía ninguna participación política. Según recuerdo, o por lo menos hasta donde yo sabía. Simplemente todo fue por ser compañero de trabajo y en 2016 dejamos de trabajar juntos, pues él se salió totalmente de la empresa”, explicó Olivares a GatoEncerrado.

Olivares argumentó que no ve conflicto de intereses porque el diputado Soriano no gana dinero, comisión o algún incentivo por aprobar fondos públicos para la fundación de su “excompañero de empresa”. Además, argumentó que no es extraño que en un país tan pequeño un exdirectivo de la misma empresa sea actualmente un diputado con voz y voto para otorgar subvenciones públicas.

“Él (el diputado Soriano) no recibe ni un centavo de este tema. O sea, él no gana nada. A mí me podrían no asignarnos nada y a él le da igual, o podrían asignarnos cualquier cantidad y a él le da igual, porque él no tiene ninguna participación ni relación en la empresa ni con la fundación”, insistió el representante de la Fundación Yeshua.

Olivares también explicó que esta sería la segunda ocasión en que su fundación recibe fondos públicos. Detalló que lo recibido el año anterior, cuyo monto también fue de $240,000, fue utilizado para construir una guardería en el Hospital Nacional Especializado de Niños “Benjamín Bloom” y que rinde cuentas ante el Ministerio de Salud.

Esta revista buscó al diputado William Soriano, previo a la plenaria del pasado 8 de enero, para conocer cuáles fueron los criterios para otorgar fondos a una fundación dirigida por una persona con la que compartió, hace unos diez años, cargos directivos en la empresa EPC Regional. El diputado se limitó a preguntar qué medio de comunicación le hacía la pregunta y cuando el periodista respondió que era de GatoEncerrado solo dijo “todo está documentado” y se marchó.

Otra de las fundaciones que recibió dinero público, como en años anteriores, es la Fundación Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos (ITEXAL), que en el presupuesto 2025 obtuvo una subvención de $400,000 para financiar 270 becas estudiantiles.

Esta fundación, según su documentación legal y pública que puede consultarse en la página 34 del Diario Oficial del 4 de julio de 2017, fue representada legalmente por el actual diputado del PDC, Reinaldo Alcides Carballo, quien es aliado de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa.

GatoEncerrado buscó al diputado Carballo, a través de su WhatsApp, para preguntarle si no veía conflicto de intereses en la relación que ha tenido con la fundación ITEXAL que recibe fondos públicos cada año, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Asimismo, esta revista buscó al presidente de la Comisión de Hacienda y diputado de Nuevas Ideas, Christian Guevara, para saber cuáles son los criterios para asignar fondos públicos a las organizaciones y cómo justifican las subvenciones de fundaciones que tienen o han tenido vínculos partidarios o con algún funcionario. Pero hasta la fecha de publicación de esta nota tampoco hubo respuesta.