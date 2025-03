A esta actividad también se sumaron distintas organizaciones ambientales como el Foro del Agua y Reverdes, además de habitantes de comunidades vulnerables del país. Mientras los representantes de la CEDES entregaban las firmas, este grupo de personas a las afueras del recinto de la Asamblea, con pancartas y afiches en mano, manifestaron su rechazo a la minería a través de consignas como “Toda mina contamina”, “Por nuestro río Lempa decimos: no a la minería, sí a la vida” y “Bukele no me engaña, mina verde es patraña”.