Sumados a estos cinco religiosos, hay otros 15 sacerdotes señalados de abusar sexualmente a menores de edad en El Salvador, pero que no han sido condenados o que sus casos no han llegado a un proceso penal. Uno de ellos fue el del sacerdote salesiano Melvin Pérez, quien fue señalado, en 2019, de tener fotografías de contenido sexual de un estudiante menor de edad del Colegio Salesiano San José, de Santa Ana. Partió hacia Guatemala, ayudado supuestamente por sus superiores. El caso no llegó a los tribunales. Algo parecido pasó con el guatemalteco José Boror Uz, quien sí fue acusado penalmente en 2019, pero huyó de El Salvador antes de que terminara el proceso.

El padre Antonio Marcia Cabrera fue acusado en diciembre de 2006 por abusar de ocho menores (quienes eran sus acólitos) mientras era párroco de la iglesia de Joateca, en Morazán. Salió hacia Honduras en 2008 por la intermediación del entonces obispo de San Miguel, Miguel Ángel Moran (actual cabeza de la diócesis de Santa Ana), dos años antes de que el proceso penal finalizara.

Un caso más que llegó a los tribunales salvadoreños fue el de Luis Recinos López, en una demanda civil. Fue condenado a pagar $23,000 a su víctima en octubre de 2003 y fue suspendido de sus funciones de sacerdote, el mismo año, por el Tribunal Eclesiástico de San Salvador. Falleció en 2017.

Otros casos han sido ventilados en procesos eclesiales (es decir, que son exclusivos de la Iglesia), como los de Francisco Gálvez y Jesús Delgado, quienes fueron condenados en 2016. Se les quitó su título clerical. Delgado era el sacerdote que impulsó el proceso de canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

Algunos procesos llevados por la Iglesia han sido más cuestionados, como el de Leopoldo Sosa Tolentino, quien, en 2020, fue encontrado culpable de intentar violar a un adolescente. Sin embargo, fue reinstalado como sacerdote ese mismo año: se determinó que la víctima, en la ley católica, era mayor de edad cuando sucedieron los hechos. Tenía 17 años.

Otros casos han sido revelados por el periodismo, como el del sacerdote Benigno Parada Alfaro, ya fallecido. La entrevista por separado de tres víctimas y las declaraciones de cinco testigos (entre los que se encuentran un empleado de la Iglesia y contemporáneos de las víctimas) apuntan a que el sacerdote católico Parada Alfaro abusó de varios niños y adolescentes varones (entre los 10 y los 15 años de edad) en el período que va de 1986 a 1992, cuando era párroco de la iglesia de Santa Rosa de Lima (La Unión), en la que permaneció desde 1983 hasta 2002.