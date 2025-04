Persiguiendo el fluido eléctrico: cómo los científicos descubrieron el electrón

Es bastante difícil imaginar un mundo sin electrones. Sin electrones no habría televisión, radio ni internet. Tampoco habría teléfonos inteligentes, computadoras y electricidad. Por no hablar de los productos químicos, los alimentos y la vida. No habría átomos.

Por supuesto, los electrones siempre han existido en abundancia. Han estado presentes en el universo desde los primeros instantes después del big bang. Pero, a pesar de su ubicuidad, ningún ser humano supo gran cosa de ellos hasta casi el siglo XX. Hasta entonces, solo existían las más vagas pistas sobre las causas de las curiosidades de la electricidad estática y las corrientes eléctricas.

La búsqueda de esas pistas avanzó lentamente durante siglos. Pero una vez capturada la presa y determinada su identidad, el electrón hizo posible la magia de la tecnología moderna y dio origen a nuevos campos de la ciencia. Fue el electrón el que condujo a los científicos al extraño mundo de la mecánica cuántica, que este año celebra su centenario. El conocimiento del comportamiento del electrón y de sus poderes cuánticos transformó la civilización de formas que desafiaban todo lo que los antiguos hubieran podido imaginar.

Los antiguos filósofos griegos intuían que algo misterioso ocurría en las interacciones de la materia. Era bien sabido que el ámbar frotado con seda o piel adquiría la capacidad de atraer objetos pequeños y ligeros —un ejemplo de lo que hoy se conoce como electricidad estática—. Tales de Mileto, activo en torno al año 600 a.C., llegó a especular que el poder del ámbar y la atracción del hierro por la magnetita mineral tenían algo en común.