Asamblea de Bukele aprueba Ley de Agentes Extranjeros para silenciar voces críticas

La ley aprobada no especifica el pago a la deuda de la Cooperativa El Bosque, pero indica que el Ministerio de Hacienda destinará los fondos del impuesto para fines de interés público o social.

El diputado de Arena, Francisco Lira, planteó que si el oficialismo quería pagar la deuda de la cooperativa por qué mejor no aprobaban la reducción del 2 % del presupuesto de Inteligencia del Estado o el 12 % de la Secretaría de Comunicaciones de Casa Presidencial. Con ese dinero, según dijo, se podría pagar la deuda de la cooperativa.

La ley fue incorporada a la agenda de la sesión plenaria por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, a las 4:40 de la tarde. Casi dos horas después, sin discusión ni estudio, quedó aprobada a las 6:38 de la tarde, con 56 votos a favor y 3 en contra.

Guevara justificó que en países democráticos hay leyes similares. “Nosotros lo que estamos haciendo es actualizar nuestra legislatura como lo hacen países de primer mundo”, aseguró.

La diputada de oposición del partido Vamos, Claudia Ortiz, señaló que es una ley de corte autoritario para censurar y debilitar el espacio cívico. “Así que no, diputado, esta no es una herramienta de cualquier país democrático, no trate de engañar a la gente, esta es una herramienta de control, de censura y muy característica de gobiernos autoritarios”, dijo en contraargumento a Guevara.

El diputado de Arena, Francisco Lira, agregó que “esta Ley de Agentes Extranjeros es una ley mordaza para aquellas instituciones, aquellas organizaciones no gubernamentales, fundaciones, que están señalando los abusos de este gobierno, que están señalando los actos arbitrarios de este gobierno”.

La iniciativa firmada por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, argumenta que una de las finalidades es promover la transparencia para que los ciudadanos conozcan quiénes financian a los “agentes extranjeros”, así como proteger la soberanía nacional.

La diputada oficialista Alexia Rivas cuestionó que hay organizaciones que promueven la rendición de cuentas y la transparencia, pero no quieren revelar quiénes son sus donantes, un discurso que es contradictorio en dos sentidos: las organizaciones de sociedad civil, por general, publicitan quiénes son sus cooperantes internacionales; y segundo porque su partido Nuevas Ideas se niega a transparentar el origen de su financiamiento y el gobierno ha puesto bajo reserva la información pública.

El presidente de la Asamblea y diputado oficialista, Ernesto Castro, mintió para justificar la ley. Dijo que en El Salvador no había un marco legal para que las organizaciones rindieran cuentas de lo que recibían, quiénes les enviaban fondos ni para qué. Ese marco legal sí existe y se llama Ley de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro, además de toda la normativa contra el lavado de dinero.

Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, explicó que a diferencia del partido de gobierno Nuevas Ideas, las organizaciones de sociedad civil sí transparentan sus finanzas y presentan cada año sus Estados Financieros ante el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Gobernación. Y agregó que si existiera alguna actividad irregular, ya está establecido que los bancos deben emitir alertas ante la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República.

Gabriela Santos, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), afirmó que esta ley afecta directamente a la población empobrecida y tiene como objetivo silenciar las voces críticas que denuncian violaciones a derechos humanos, depredación ambiental y corrupción gubernamental.

El director de Acción Ciudadana añadió que esta ley es una medida confiscatoria que tiene intención de limitar los recursos de las organizaciones y hacerlas inoperables “porque es probable que muchos de los cooperantes dejen de apoyarlas”.