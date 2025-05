Jueza envía a prisión preventiva al abogado Alejandro Henríquez y al pastor José Ángel Pérez

A las afueras del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, en donde se desarrolló la audiencia inicial, distintas organizaciones y decenas de personas se hicieron presentes para acompañar y mostrar su apoyo hacia el pastor José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, reconocidos por su labor de lucha en la defensa de los derechos humanos de comunidades marginadas como la Cooperativa El Bosque.

Jorge Díaz, de las juntas de agua de la zona norte de La Libertad, dijo que Alejandro Henríquez es alguien que lucha para que las personas más desposeídas conozcan sobre las leyes del país y que siempre ha trabajado para ayudar a las comunidades sin obtener nada a cambio.

“Yo hasta el momento no me explico desde cuándo es delito ayudarles a las comunidades. En el Código Procesal Penal no se halla, pero ahorita ya tiene 15 días de estar capturado por estar defendiendo la tierra”, enfatizó Díaz.