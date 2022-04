Alcaldía de Mario Durán desaloja a vendedores de la calle Rubén Darío

Cientos de vendedores de la calle Rubén Darío y avenidas fueron desalojados por la alcaldía de San Salvador, en momentos en que el país está bajo régimen de excepción. A pesar de que habían sostenido reuniones con representantes de la comuna y la promesa de ser reubicados en el nuevo mercado Hula Hula, el lunes 18 de abril recibieron un aviso en el que les daban 48 horas para retirar la estructura y ventas; de lo contrario, la municipalidad procedería a implementar la intervención.

Uno de los vendedores desalojados dijo a GatoEncerrado que tiene 4 días de no trabajar y ha llegado al centro de San Salvador a buscar un nuevo espacio para seguir vendiendo. “En este momento me siento atado de manos. El nuevo mercado dijeron que iba a ser para todos, pero en ese lugar, que hoy dicen que será un centro comercial, no cabemos todos y no todos tienen la posibilidad de pagar los $200 que cuesta el alquiler”, indicó.

A diferencia de años anteriores, esta vez los vendedores no reaccionaron con protestas. “Ellos (alcaldía) avalaron el desalojo por el estado de excepción. Porque hacer algún tipo de protesta en este momento es para que lo vinculen a uno con delincuentes”, sostuvo uno de los comerciantes.

El alcalde Mario Durán dijo este jueves que la medida es parte de la segunda fase de revitalización del Centro Histórico de San Salvador, que contemplará el proyecto para un corredor del microcentro, la plaza Simón Bolívar y el gran corredor Rubén Darío.

Durán aseguró que abrirán una oficina en el mercado Hula Hula para los vendedores desalojados soliciten información para optar a un puesto. Son más de 1,000 vendedores desalojados y el mercado tienen capacidad de 900 puestos; sin embargo, el edil dijo que algunos podrían ser reubicados en otros mercados.