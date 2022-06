CONNA cierra miles de expedientes de forma exprés

Según Zaira Navas, exdirectora ejecutiva del CONNA, un expediente solo se puede cerrar si se ha superado la violación a los derechos de los niños y adolescentes que han sido denunciados; es decir, que la vulneración o violación ya no exista.

“Tiene que presentarse un motivo o justificarse, poner las circunstancias de hecho y de derecho que generan que ya no existe una violación a los derechos de los niños, caso contrario estamos frente a una vulneración al derecho de acceso a la justicia administrativa para los niños, niñas y adolescentes”, dijo Navas a esta revista.

Sobrecarga laboral

Ante la orden de cerrar los expedientes de forma exprés en un periodo de un mes, los empleados del CONNA también señalaron que la sobrecarga laboral les ha causado estrés, deterioro en la salud mental y en sus vidas personales.

“Aunque llegara a la Junta a las 4:00 de la mañana y me fuera a las 10:00 de la noche todos los días, no saldría con la cantidad de trabajo que hay. No hay nadie que tenga la capacidad. Estamos cansados, agotados, quemados”, aseguró el trabajador de las Juntas de Protección, quien pidió no mencionar su nombre ni especificar en cuál Junta labora, para evitar represalias por hablar con medios de comunicación.

Los empleados también aseguraron que fueron amenazados con sanciones y hasta con despido de no cumplir con la carga de trabajo impuesta. Eso a pesar de que algunos empleados ni siquiera deberían estar en esa labor por no contar con la capacitación adecuada ni laborar en el área encargada de cerrar expedientes.

El artículo 295 de la nueva Ley Crecer Juntos establece que el personal del CONNA y del Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia (ISNA) pasará a formar parte del nuevo CONAPINA, bajo las mismas condiciones. El mismo artículo establece que aunque los empleados pasen al nuevo Consejo, podrán ser asignados a otra categorización de puestos.

“Bajo estas condiciones actuales de presión a las que nos están sometiendo, en la que todos los días sale una nueva demanda, una nueva presión, una nueva meta para cumplir, vivimos en la cuerda floja todos los días”, dijo el empleado.

Mora por falta de presupuesto

Según información del portal de transparencia del CONNA, desde 2012 a 2020 a las Juntas de Protección ingresaron un total de 104,833 casos, de los cuales solo 47,450 tuvieron una resolución; es decir, el 54 % de los casos de esos años se encontraban en mora.

Los trabajadores aseguran que esto se debe a la falta de recursos económicos y de personal asignado a cada Junta. La brecha para resolver los casos se abre más cuando los trabajadores sociales y los vehículos para realizar las visitas y verificaciones necesarias no son suficientes. Actualmente, existen 16 Juntas de Protección en todo el país: una por cada departamento, exceptuando San Salvador donde existen tres para intentar cubrir la demanda.

En 2021, las 16 Juntas contaban únicamente con 18 vehículos, uno para cada Junta, a excepción de Santa Ana y San Miguel que cuentan con dos cada una. Estos vehículos deben ser compartidos con los equipos de Asistencia Técnica Territorial para actividades, reuniones, o cualquier otro tipo de movilización que se presente.

La falta de personal y vehículos es una de las consecuencias de no tener un presupuesto que se ajuste a las necesidades de la institución. Aunque desde su creación en 2011 el CONNA ha tenido incrementos en su presupuesto, los empleados sostienen que los fondos siguen siendo insuficientes.