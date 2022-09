¿En qué consisten las nuevas reformas propuestas por Seguridad?

Ley de Telecomunicaciones

En su escrito que presenta las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, el secretario jurídico de Presidencia, Conan Castro, argumentó que tienen por objeto “dotar a los aplicadores de las herramientas necesarias para el combate de la delincuencia en las modalidades ejecutadas mediante el uso de tecnologías de información y comunicación, con el fin de garantizar la preservación de la paz pública y permitir el aseguramiento de los procesos penales”.

La primera es una reforma al artículo 30-A de la ley que consiste en imponer distintas obligaciones a los operadores de servicio, incluyendo:

“Adoptar y aplicar los procedimientos y soluciones técnicas que sean necesarios para obtener y almacenar por medio de aplicaciones informáticas y soporte tecnológico las imágenes de los documentos y fotografías del usuario o adquirente que contraten servicios de telecomunicaciones y que además localicen geográficamente el lugar donde se realiza la venta y activación del servicio”.

Laura Hernández, abogada y especialista en tecnologías, consideró que este párrafo, al igual que otros en las reformas, es ambiguo y da lugar a varias interpretaciones que pueden dejar la puerta abierta a afectar el derecho a la privacidad de los salvadoreños.

Señaló que la información que está pidiendo no debería ser necesaria para fines de contratar un servicio de telefonía con un privado. En cambio, está permitiendo que una empresa recopile información excesiva de una persona que deberá tener almacenada en aplicaciones informáticas.

“Básicamente nos pone a todos los que vamos a contratar como con calidad de sospechoso”, dijo Hernández.

El hecho de que guarden la localización geográfica es invasivo a la privacidad. Además, no hay certeza del uso adecuado que harán de la información de los ciudadanos ni cómo van a garantizar que todo esté debidamente protegido por parte de las mismas empresas.

“Si la Fiscalía realmente está en el curso de una investigación se puede obtener esta información sobre sospechoso a través de fuentes abiertas”, añadió.

En el literal d de las reformas al artículo 30-A se indica que lo operadores deberán:

“Entregar toda la información requerida por la Fiscalía General de la República (FGR) relativa a los datos de registro de la línea o líneas telefónicas investigadas, los registros de llamadas efectuadas durante un período claramente determinado, así como los datos sobre el origen de cualquier otro tipo de comunicación electrónica y la suspensión temporal de las líneas; el bloqueo de aparatos telefónicos y de las demás comunicaciones electrónicas se efectuarán de conformidad a lo que disponga la ley”.

Hernández señaló que en este punto no se establece que la Fiscalía necesitará de una orden judicial para solicitar todos estos datos. Además, esta forma de perfilar puede dejar en riesgo también a las personas que interactúen con quienes estén siendo investigados.

En cuanto a los documentos y fotografías que las operadoras deben guardar, Hernández dijo que se da a entender que son los que se brinden al momento de la contratación del servicio, pero las reformas no especifican esto.

“Todas las reformas son demasiado, amplias son excesivas, son muy ambiguas y quedan sujetas a muchas interpretaciones y eso pues al final puede generar inseguridad jurídica”, dijo.

Además, siempre existe el riesgo de que quienes cometen delitos obliguen a otras personas a hacer el proceso de contratar el servicio con sus datos y luego quitarle esos teléfonos.

En las reformas a este mismo artículo también se contempla: “Poner a disposición de la SIGET gratuitamente el acceso directo a la plataforma o sistema que utilicen para la gestión de incidencias con el usuario y atención a reclamos, a fin de conocer y descargar el reporte detallado de casos en proceso, resueltos y no resueltos de los reclamos presentados por los usuarios. En todo caso, SIGET tendrá la facultad de actuar de oficio en los casos no resueltos de conformidad a lo que disponga la ley; de la misma manera proveerá servicios de datos a las aplicaciones creadas por el gobierno central para tareas de beneficio social”.

Carlos Palomo, presidente de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos (TRACODA), dijo que este punto podría generar ventajas y desventajas, por un lado podría permitir a que la SIGET ejerza un mejor control de que todos los casos. Pero, al mismo tiempo, podría llegar a ser invasiva llegando a tener acceso irrestricto a la plataforma de las telefónicas y ver sus datos.

“Yo creo que es peligroso y no sé si ellos se han puesto a pensar en esto que van a obligar a la telefónicas hasta a estar guardando personales de aquellos que adquieran servicios y obviamente al tener estos datos personales, las telefónicas de pronto pudiesen verse tentadas para utilizarlos para diversas razones”, dijo Palomo.

Tanto Hernández como Palomo recordaron que en El Salvador no hay una ley de protección de datos personales. Por lo tanto, no hay un respaldo para los salvadoreños de que esos datos no vayan a ser usados inadecuadamente por la telefónicas.

“Es una medida de seguridad desproporcionada. Busca mejorar la seguridad pública porque así se podría identificar mejor quién tiene que teléfono y demás, pero es invasiva porque al final uno va a tener que acceder a poner a disposición de compañías privadas sus datos personales y esto es atentatorio del derecho a la intimidad, del derecho a la privacidad”, consideró Palomo.

En el artículo 6 de las reformas se pide añadir al artículo 42-A de la ley el siguiente inciso segundo:

“Deberán adoptar y aplicar los procedimientos y soluciones técnicas que sean necesarios para recopilar, almacenar e intercambiar estos con la Fiscalía General de la República y las demás entidades con competencia legal, toda aquella información que permita la identificación de las terminales móviles, Protocolo de Internet -IP- e IMEI de usuarios del servicio de tráfico de telecomunicaciones o datos móviles que estén relacionados con la comisión de un ilícito”.

Hernández señaló que en artículos previos se hacía referencia únicamente a la Fiscalía, pero en otros se comienza a hablar de una autoridad competente o entidades con competencia legal, es decir que no solo la Fiscalía tendrá acceso a estos datos.

“No sé si por ejemplo esto incluye al RNPN, que también ha tenido cambios normativos, ahora con esto de la identidad digital se han ampliado los últimos convenios con el Ministerio de Seguridad. Me llama la atención que no especifica qué autoridad”, dijo Hernández.

La especialista señaló que la ley básicamente dice a las operadoras que recopilen toda esta información para entregarla cuando “entidades con competencia legal” lo requieran.

“Pero en ese lapso qué es lo que va a suceder con toda esa información, quiénes van a tener acceso, cuáles son los límites de esta colecta y cuáles son los requisitos para que se pueda entregar la información a las autoridades”, se preguntó Hernández.

Palomo y Hernández recordaron iniciativas como la del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) impulsada por el gobierno mexicano en 2008. En este caso también se buscaba prevenir y enfrentar delitos, pero terminó siendo contraproducente y se eliminó.

Hernández reiteró que la propuesta de reforma a la ley de telecomunicaciones es atentatoria a los derechos humanos, incluyendo derechos a la privacidad, intimidad, protección de datos personales y presunción de inocencia.