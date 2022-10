Presupuestos para 2023:  Toca priorizar a las niñas, niños y adolescentes centroamericanos

Marcos, un adolescente de 15 años, me contaba cómo en los últimos años sus planes de vida cambiaron totalmente. Él pensaba graduarse del nivel medio e ingresar a una carrera universitaria con la esperanza de algún día tener buenos ingresos y mejorar sus condiciones de vida y las de su familia. Sin embargo, a partir de la pandemia de COVID-19, los ingresos en su hogar se vieron considerablemente mermados y su educación interrumpida. Sus prioridades cambiaron: debía apoyar económicamente en su casa a costa de sus estudios. Más de dos años después, sigue trabajando y no ha reanudado su educación formal y, a pesar de aportar económicamente a su hogar, los recursos aún no son suficientes y cada vez son más escasos por el aumento del precio de la comida, según comenta. Marco cree que son pocas las opciones que tiene en el país para cambiar su situación y ve con cierta esperanza migrar a otro, lo cual, a pesar de no ser la idea que más le guste, es la opción que considera le ayudará a vivir dignamente.

Lo que le sucede a Marco es una historia que repiten miles de niñas, niños y adolescentes de Centroamérica. Las crisis generadas por la pandemia de COVID-19 y, más recientemente, la guerra entre Rusia y Ucrania, han agravado las condiciones de vida de la población y disminuido el nivel de ingresos y de poder adquisitivo de los hogares, aumentando los factores que limitan su acceso a una alimentación adecuada y a una educación de calidad. Esto lleva a la pregunta, ¿qué han hecho los Gobiernos para proteger a la niñez y adolescencia de estas crisis? Para el caso de Guatemala, la evolución de la inversión pública en la niñez y adolescencia (IPNA) muestra que no ha existido un incremento en la prioridad que el Estado otorga a las inversiones públicas destinadas a este grupo etario. En el 2015 la IPNA representaba el 24.2% del presupuesto público y el 3.2% del PIB, para el 2021, representaba el 23.5% y el 3.3%, respectivamente, prácticamente invariable; para el 2022, el presupuesto vigente a junio muestra que esta tendencia no variará en gran medida. La IPNA en Guatemala se caracteriza por ser insuficiente: en el 2021 fue de Q9.1 diarios (USD1.2) por cada niño y adolescente, cifra que, descartando los efectos de la inflación, solamente aumentó 90 centavos en seis años, aproximadamente 15 centavos cada año.