Manuel Flores: "El pueblo va a financiar nuestra campaña presidencial"

¿Quiénes son los candidatos?

Juan Manuel de Jesús Flores, conocido como “El chino Flores”, fue alcalde del municipio de Quezaltepeque, exdiputado de la Asamblea Legislativa y fundador de la Asociación Salvadoreña de Amistad con el Pueblo de China (ASACHI).

Werner Marroquín es originario de Aguilares pero vive en Estados Unidos, además trabaja en una red de sindicatos en el exterior para defender los derechos de los trabajadores y migrantes.

“Nosotros no somos una casualidad en esta candidatura. Nosotros hemos venido construyendo este momento, cada quien en su trinchera, yo desde California he hecho mucho trabajo y he estado acá; entonces, decirle pueblo salvadoreño que el reto es todos nosotros, no es el reto del FMLN enrumbar al país, es el reto del pueblo salvadoreño”, dijo Marroquín.

¿Cómo financiará la campaña electoral?

El FMLN no niega que enfrenta problemas financieros y que además el Gobierno de Bukele se niega a entregarles la deuda política de las elecciones de 2021. Ante eso, el precandidato presidencial dijo que no recibirá dinero de empresarios y que el pueblo lo financiará.

“Estoy seguro que el pueblo va a financiar nuestra campaña, así de sencillo. Yo no voy a buscar padrinos a los que después les esté dando cuentas; mi padrino y jefe se llama el pueblo salvadoreño, que es el único al que le voy a dar cuentas, no a ninguna persona que me dé $10 millones para la campaña y después trabaje para ellos”, expresó.

Monge explicó que el partido buscará el apoyo financiero en “personas que quieran aportar a ver una sociedad diferente” y que acudirán a los salvadoreños en el exterior “que quieran aportar”.

Las inscripciones de precandidatos a la presidencia y vicepresidencia, diputados y concejos municipales en el FMLN culminan este domingo 28 de mayo y para el 2 de julio se prevén las elecciones internas. Aunque se mencionó a Jaime Zavaleta como un segundo aspirante presidencial, hasta este sábado la Comisión Electoral sólo había recibido los documentos de la fórmula conformada por Flores y Marroquín.

Silvia Cartagena, de la Comisión Electoral, dijo a GatoEncerrado que varios aspirantes, sin dar detalles de quiénes son, han tenido problemas en instituciones como el Ministerio de Hacienda y alcaldías que les han negado constancias o solvencias para hacer el trámite de inscripción, lo cual ya fue denunciado.