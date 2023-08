Muyshondt también dio a conocer conversaciones por la aplicación de mensajería WhatsApp que denotaban un supuesto vínculo de García con un narcotraficante. Varios diputados de Nuevas Ideas tildaron a Muyshondt de ser un “caballo de Troya”.

El presidente de la República, Nayib Bukele, informó que después de estas revelaciones, Muyshondt fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) y lo acusó de actuar como “doble agente”.

Arena dice que es un “circo”

La diputada Rosa Romero, de Arena, asegura que el diputado García se enfrentará a un delito insignificante que podría llegar a ser excarcelable. Esto a raíz de que el artículo 284 del Código Penal establece que la Falsedad Ideológica en perjuicio de la Fe Pública es sancionada con prisión de tres a seis años.

“En nuestro país es muy probable que eso puede ser hasta excarcelable. ¿Por qué no lo procesan por los delitos que se escucharon (en los audios filtrados por Muyshondt)? Han apresado a aquel (Muyshondt) para que no siga hablando y revelando toda la podredumbre que se encuentra en Nuevas Ideas, lo que hicieron fue coartarle su libertad, apresándolo para que no siga hablando de la corrupción de su partido. En esas pruebas lo que vimos fue el delito de narcotráfico y lavado de dinero, esto solo es la punta del iceberg”, alegó Romero.

El diputado César Reyes, de Arena, trajo a cuenta los diversos casos de corrupción que han sido investigados por diferentes medios de comunicación, como el de $8.5 millones mal utilizados en las tiendas de los Centros Penales; la venta de sacos de alimentos durante la pandemia; la utilización de reos de confianza para la construcción de un rancho de playa para la amiga de la mamá del director de Centros Penales, Osiris Luna Meza; el pacto con las pandillas, entre otros.

Asimismo señaló la pasividad del gobierno en investigar a funcionarios del círculo cercano de Bukele implicados en casos de corrupción, nepotismo o de conflicto de intereses, como la comisionada presidencial, Carolina Recinos; el exministro de Hacienda, Alejandro Zelaya y el exministro de Agricultura, Pablo Anliker.

“Nos intentan distraer, con este circo, de los señalamientos de investigaciones periodísticas. Hay funcionarios favoritos de este gobierno y a esos no se les persigue”, cuestionó el diputado Reyes.