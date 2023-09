Errores comunes en el análisis fiscal y presupuestario

: Algunos de los análisis hacen referencia a los recortes o aumentos nominales en las asignaciones a determinados programas o ministerios, señalando su pertinencia o no. Esta evaluación puede ser correcta, si el programa o el ministerio está teniendo resultados en beneficio de la población o, por lo menos, está reportando productos que se estiman causan un efecto positivo. Por ejemplo, si un programa destinado a mejorar la nutrición infantil que el año pasado logró reducir en 2% la desnutrición o, por lo menos se sabe que atendió a 100,000 niños, sufre un recorte presupuestario y el propósito del Estado sigue siendo combatir la desnutrición, el recorte es criticable… pero y ¿qué pasa si el programa, a pesar de la asignación monetaria, no tiene resultados tangibles? El problema es presumir que por definición los recortes a determinados programas o ministerios son buenos o malos, por lo que la evaluación debe hacerse a partir del bienestar para la población.

: Diversos analistas comentan en forma axiomática que el Estado debe propiciar una disminución del gasto corriente o de funcionamiento, para habilitar espacios para invertir. Este razonamiento tiene dos errores: primero, el gasto de funcionamiento bien utilizado es el que caracteriza el trabajo del sector público, por lo que no debe recortarse, a menos que esté causando bienestar a la población. Segundo, olvidar que un aumento en la inversión en el corto plazo, implica necesariamente que en el futuro habrá que incrementar el gasto en funcionamiento para preservar la calidad de los bienes y servicios públicos.

: aunque en cierta forma los fundamentos teóricos de las decisiones de los agentes económicos son comunes, no son exactamente iguales para un Estado que dispone de vida infinita y un mecanismo de protección, creación y reproducción ampliada de las rentas de los agentes que viven en él. Una familia dispone de una vida finita y condiciones productivas relativamente constantes. Así, no se puede evaluar igual la pertinencia, por ejemplo, de la construcción de una nueva habitación en una familia, que representa una erogación que sus miembros hacen dentro de su vida productiva finita y no implicará cambios en su capacidad productiva en el corto plazo, que la construcción de una carretera pública, que dispone de un período de cumplimiento más largo, y que producirá un incremento de las rentas y de la riqueza de la población en el corto plazo, que debiera producir un pago más rápido de la obligación contraída.